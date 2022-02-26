16+
Логотип Сиапресс
USD  83,5485   EUR  93,5994  

Новости

Больше новостей
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

​Россиян ждут долгие трудовые будни из-за Международного женского дня

Следующая трудовая неделя будет длинной

​Россиян ждут долгие трудовые будни из-за Международного женского дня
Фото: pixabay.com

На следующей неделе придется поработать: суббота, 5 марта, будет рабочим днем, согласно производственному календарю. Выходной с этого дня перенесен на понедельник, 7 марта: за долгие трудовые будни россияне будут вознаграждены долгими праздниками — отмечать Международный женский день можно будет с 6 марта (воскресенье) непосредственно по 8 марта (вторник). Таким образом, количество рабочих дней на той неделе сократится до трех.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:55, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова ослабила ковидные ограничения в Югре 1518
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 1439
  3. ​Экс-мэр Сургута Вадим Шувалов попал в санкционный список Евросоюза 1363
  4. В деле экс-директора Сургутского автотранспортного предприятия выявлен новый эпизод о коррупции 1278
  5. ​Россияне побежали в банки снимать наличные в первый день военных действий в Украине 1163
  6. Пять российских банков, попавших под санкции, не будут сотрудничать с ApplePay и GooglePay 1104
  7. Ритейлеры поднимают цены на электронику и бытовую технику 1070
  8. Пострадавшим во время пожара на Привокзальной сургутянам помогут деньгами 931
  9. В Сургуте продолжается ликвидация «РКЦ ЖКХ» 920
  10. Расходы и доходы бюджета Сургута в 2022 году увеличились 871
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 9261
  2. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 4457
  3. ​Юная сургутянка прошла в «Голос. Дети» с сапожками // ВИДЕО 4162
  4. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 3992
  5. ​Нет войне! Поддерживаем! 3865
  6. Скорая помощь спасла вартовчанку, у которой возникла аллергия после приема лекарств 3845
  7. ​Сургутяне жалуются на ржавую воду 3829
  8. ​Сургутяне создали петицию против сноса «Авроры» 3772
  9. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 3678
  10. ​Беженцы из ДНР и ЛНР получат в России по 10 тысяч рублей 3163
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25603
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 14581
  3. ​Умер Виктор Мережко 13966
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 11848
  5. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 10068
  6. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 10042
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 9801
  8. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 9261
  9. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8614
  10. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 8224

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика