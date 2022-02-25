Ростуризм посоветовал туристам из-за рубежа держать связь с туроператорами и авиакомпаниями

В регионах России с временно закрытыми аэропортами находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов. Большая часть из них находится в Крыму и в Краснодарском крае, говорится в сообщении Ростуризма.

«Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Информацию о дополнительных поездах можно получить по телефону единого информационного сервисного центра РЖД +7 800 775-00-00. Билеты на поезда можно приобретать на сайте РЖД или в официальном приложении перевозчика, а также в кассах», – рассказали в агентстве. Также несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы.

Кроме того, сейчас Ростуризм cколлегами из Минтранса формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа. «Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. Мы также просим туристов, которые пока не могут вылететь в Россию, обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс «горячую» линию по телефону 8 800 200-34-11. Линия работает ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск, звонок бесплатный. На эту линию можно обращаться за консультацией по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов», – подчеркнула пресс-служба Ростуризма.

Туристы, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы после поездки в другой субъект РФ или за границу, могут заполнить онлайн-форму на сайте.

Напоминаем, ранее в 12 городах России временно приостановили работу аэропортов.