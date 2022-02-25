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Bloomberg: российские бизнесмены потеряли 39 млрд долларов за первый день «военной операции» в Украине

Состояние российских бизнесменов сократилось на 39 млрд долларов за первый день «военной операции» в Украине

Bloomberg: российские бизнесмены потеряли 39 млрд долларов за первый день «военной операции» в Украине
pixabay.com

Состояние российских бизнесменов сократилось на 39 млрд долларов за первый день «военной операции» в Украине, подсчитал Bloomberg. По его оценке, это больше, чем их потери за все первые месяцы 2022 года.

Больше всего, по данным агентства, потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние менее чем за сутки сократилось 6,2 млрд долларов – до 13 млрд долларов. На втором месте - глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, который потерял 4,2 млрд долларов, теперь его состояние оценивается в 23 млрд долларов. Совладелец НМЛК Владимир Лисин ушел в минус на 3,9 млрд долларов — до 22,4 млрд долларов. Президент «Норникеля» Владимир Потанин, возглавляющий рейтинг Bloomberg Billionaires Index среди россиян, потерял около 3 млрд долларов, его состояние достигло 26,1 млрд.

По оценке Bloomberg, санкции, введенные против России из-за признания президентом РФ Владимиром Путиным «ЛДНР», а также из-за вторжения в Украину, могут стать причиной еще большего сокращения состояния главных богачей страны.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 140, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:40
Что такое потерял? Лично никто из них ничего не потерял. Компании как работали так и работают. Да фондовых рынок на новостях обвалился. И акции этих компаний снизились в цене на фондовом рынке. Это обычное явление. Форс-мажор. Военные действия. Но наш фондовый мир и живет на новостях. Сегодня обвалились акции, завтра на новостях подскочат,
А вот обывателям самое время конвертировать рубли в акции этих компаний. Время пришло покупать. Это случай может единственный чтобы простому обывателю стать инвестором. Мне кажется, что можно неплохо заработать и концу года получить нехилую прибыль от обвала фондового рынка.
Куй акции «ЛУКОЙЛа», «Северстали» «Норникеля» не отходя от кассы!
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:56
“Кто не успел тот опоздал». При открытии торгов на бирже акции «голубых фишек» пошли вверх и выросли в среднем на 20%. Так акции «ЛУКОЙЛа» выросли на 20%, «Северстали»- на 14%, «Норникеля»-на 9%.
Кто потерял? Олигархи? Нет. Опять таки потерял обыватель. Потому как не обладая инсайдом на новостях трудно, практически невозможно заработать на фондовом рынке.
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