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В 12 городах России приостановлена работа аэропортов

Прием и отправка самолетов прекращена в 12 городах России

В 12 городах России приостановлена работа аэропортов
pixabay.com

В южных регионах России прекратили принимать и отправлять самолеты. Приостановлена работа аэропортов Волгограда, Белгорода, Сочи, Ростова-на-Дону, Астрахани, Анапы, Краснодара, Геленджика, Элисты, Брянска, Орла и Курска. Воздушное пространство над Украиной также закрыто. Об этом утром 24 февраля объявил провайдер аэронавигационных услуг «Украэрорух».

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении «специальной военной операции на Донбассе». После этого появились сообщения о нанесении ударов по городам Украины.

Московская биржа приостановила торги. «Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении биржи.

До приостановки торгов курс доллара на бирже остановился выше отметки 84 рубля, курс евро - выше 95 рублей, индекс МосБиржи упал на 11%.

На межбанковском рынке курс доллара составляет 89 руб., курс евро – 100 руб.


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Сегодня в 11:22, просмотров: 205, комментариев: 0
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