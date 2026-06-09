Депутат Думы Сургута − о теплотрассе на Пролетарском проспекте, благоустройстве и бюджете города

Нужно ли убирать инженерные сети под землю, когда завершится строительство ключевых объектов и почему запросы жителей Сургута за последние годы почти не изменились? Об этом в интервью СИА-ПРЕСС рассказал депутат Думы Сургута Виктор Пономарев.

− Вы уже третий созыв работаете в Думе Сургута, два из них в должности заместителя председателя. Как вам кажется, какие проблемы города за это время удалось реально сдвинуть с места, а какие остаются нерешенными до сих пор?

− Из крупных проектов, которые были реализованы в городе за последние годы, я бы назвал, конечно же, ввод в эксплуатацию второго моста через Обь в прошлом году, окончание строительства Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Мира и, конечно же, благоустройство.

Вы прекрасно видите, сколько выполнено работ. Обустроено много скверов, в том числе сквер рядом с нами, за Дворцом торжеств. Преобразилась Сайма, причем работы там еще продолжатся. Это и парк в 40 микрорайоне, и парк в 20А микрорайоне, и территория у храма в 23А микрорайоне.

Безусловно, проводилась большая дорожная кампания, выполнялся ремонт дворов. Порядка 15 дворов было отремонтировано, достаточно большой объем работ выполнен по городской инфраструктуре.

Из того, что еще было введено в эксплуатацию, отмечу новую станцию переливания крови, новую станцию скорой медицинской помощи. Появилась парковка для автомобилей у четвертой поликлиники. Мы продолжили строительство и ремонт дорог.

В этом году вы видите, как активно уже в мае началась дорожная кампания. В городе выполняется очень много работ. По улице Мира наконец-то идет масштабная реконструкция: с тротуарами, с капитальным ремонтом дорожного покрытия. Ремонтируется дорога в сторону ГРЭС-1 и ГРЭС-2, делаются тротуары.

По городу в целом производится очень много работ. На улице Ленина, в районе нашего символа города, на Кольце, выполняются работы по устройству ливневой канализации. Мы надеемся, что больше не увидим там луж и скопления воды. Там увеличивается диаметр ливневой канализации, и ближайшей осенью воды там быть уже не должно.

Что касается вопросов, которые пока находятся в стадии решения, то это, конечно же, театр «Петрушка», строительство нового здания станции юных натуралистов, а также ДК «Строитель», который был снесен. Все эти три объекта пока предусмотрены в планах комплексного развития центральной части города. По этому поводу уже много сказано и написано. Пока «Сибпромстрой» отказался от КРТ в этом микрорайоне, поэтому вопросы находятся в стадии решения.

Есть и такие объекты, как Дом пионеров, бывший кинотеатр «Аврора». Решения по ним в принципе уже приняты. Сейчас идет согласование, обследование, и в дальнейшем будут определены конкретные даты и сроки реализации.

Что нам еще необходимо? Конечно, реконструкция аэропорта. Конечно, решение вопроса с парковками в районе аэропорта. Конечно же, нам нужен железнодорожный вокзал, сроки окончания строительства которого сдвинулись вправо. Нам нужен современный автовокзал, который по планам будет построен в том же районе, за железнодорожными путями.

У нас есть объект на Маяковского, 15, который достаточно долго находится в ремонте. Хотелось бы завершить эти работы и вернуть здание муниципалитету.

Также продолжается реконструкция гостиницы «Кедр» в районе Островского, 14/1, возле Центрального рынка. Есть определенные проблемы, но мы видим, что работы ведутся. Надеюсь, что в итоге там появится современный рынок с торговыми площадями − красивый, современный, который будет украшать наш город.

Ну и, конечно, нам необходим еще один выезд − с улицы 30 лет Победы, с Нефтеюганского шоссе, в сторону нового моста. По этому участку дороги активно ведутся работы, идут согласования, уже выделены средства. С появлением этой дороги, второго моста и всей сопутствующей транспортной инфраструктуры, я думаю, пробок в городе станет меньше.

− Вы так много рассказали: что-то радует, что-то не очень. Например, наши проблемные объекты: «Петрушка», станция юных натуралистов, «Строитель», железнодорожный вокзал, аэропорт. Вообще, часто к вам избиратели обращаются по этому поводу? Жалуются, может быть, вносят какие-то предложения?

− Вы знаете, жителей города интересуют, конечно, и эти глобальные вещи, но в большей массе людей волнует свой двор, своя территория, коммунальные услуги, чистота воды в кране и так далее. А все перечисленное, безусловно, тоже очень нужно городу. Как и аэровокзал, как и железнодорожный вокзал.

− То есть можно сказать, что за все время вашей работы потребности избирателей особо не поменялись? У вас ведь тоже были очные встречи с жителями. Расскажите, о чем они говорили?

− Да, конечно, очные встречи были. У нас есть график этих встреч, и мы их регулярно проводим. Сейчас много разных мессенджеров и других способов общения, но личные встречи – это личные встречи.

Посещаемость таких встреч, надо сказать, не очень высокая, но тем не менее живое общение всегда приятно.

В основном звучат те же вопросы, которые я уже обозначил. Это места в школах, детские сады, вопросы проезда, благоустройства территорий, жилищно-коммунального хозяйства, вывоза снега, уборки территорий, озеленения. В общем, круг вопросов остается примерно тем же.

− Недавно Дума рассмотрела исполнение бюджета Сургута за 2025 год. Какие выводы можно сделать по итогам прошлого года? И хватает ли сегодня Сургуту средств на решение ключевых задач?

− По бюджету 2025 года: мы были на грани 50 миллиардов рублей, а сейчас уже перешагнули эту отметку. Но сказать, что денег хватает на все, конечно же, нельзя.

Вот, например, дворы. У нас порядка 1200 придомовых территорий. В прошлом году было отремонтировано 15 дворов, в этом году в планах 17. Сами понимаете, какой это процент. Такими темпами выйти на какое-то плато по ремонту дворов достаточно сложно. Здесь, конечно, хотелось бы больше средств.

Ремонт школ − тоже серьезная статья расходов. Там цифра, по-моему, 874 миллиона рублей. В капитальном ремонте находятся девять школ и три детских сада, плюс немного проектно-изыскательских работ. Сумма внушительная, но, конечно же, у нас много школ, которые были построены достаточно давно и уже требуют как текущего, так и капитального ремонта.

На моем десятом округе школа №7 в этом году ожидает капитальный ремонт фасада стоимостью 74 миллиона рублей. Внутри будет проводиться текущий ремонт. Есть и другие объекты, которые находятся в зоне моей ответственности, в моем округе, тот же лицей №3 и так далее.

Поэтому денег становится больше, но дорожают и материалы, и сами работы. Конечно же, было бы прекрасно, если бы бюджет был наполнен более внушительными цифрами.

− Еще, как я помню, когда говорили о бюджете, упоминали объекты незавершенного строительства. Насколько я понимаю, количество таких объектов растет. С чем это связано и как решается проблема?

− Вы знаете, по незавершенному строительству есть небольшой рост. Но есть и позиция округа: не начинать новые объекты, пока не завершены старые.

Я думаю, это совершенно правильное решение. Незачем распыляться. Нужно двигаться в направлении завершения уже начатых проектов: либо принимать решение о сносе, либо все-таки достраивать, либо менять проектные решения.

Но, конечно, всю «незавершенку» нужно убрать, а уже потом создавать задел и строить что-то новое.

− Какие направления расходов сейчас самые тяжелые и затратные для городского бюджета? Вы упомянули ремонт школ, дороги, но, может быть, можете сказать поконкретнее?

− Могу сказать поконкретнее. Если говорить в общих цифрах, при бюджете более 50 миллиардов рублей основная нагрузка приходится на социальную сферу. В первую очередь это учреждения образования. Далее идут спорт, культура. Все это в совокупности составляет порядка 60% нашего бюджета.

Поэтому именно социальная сфера была и остается основной такой тяжестью бюджета.

− Также интересно, что будут обсуждать депутаты на июньских комитетах. Какие темы станут ключевыми?

− Июньские комитеты − это такое подведение итогов первого полугодия. Депутатский корпус VII созыва завершает свою работу в Думе.

Вопросы, в общем-то, традиционные: дорожная кампания, ремонт дорог и дворов, озеленение и благоустройство, ремонт школ и дошкольных учреждений, отчеты муниципальных предприятий по их работе, а также план работы Думы VIII созыва на второе полугодие 2026 года.

− А если говорить, в частности, о комитете по бюджету? Или это все вопросы, которые будут рассматриваться в рамках разных комитетов?

− Я сейчас кратко сказал по всем четырем комитетам. Все они пройдут в июне, затем состоятся традиционные депутатские слушания перед заседанием Думы, и 25 июня пройдет крайнее заседание Думы этого созыва.

− Сейчас в Сургуте идет голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Насколько вообще такие голосования влияют на ситуацию? И какой объект вы сами считаете наиболее важным? Сквер Энергетиков, парк в 37 микрорайоне, сквер в 32 микрорайоне или, может быть, что-то еще?

− Я считаю, что это очень сильно влияет. Считаю, что это очень действенный механизм, и, мне кажется, жители наконец-то поняли, что он работает.

Понимаете, очень приятно, когда ты проголосуешь за какой-то объект, а потом видишь, что он действительно попал в программу, видишь, что с ним произошло, как выполнено благоустройство, каким красивым стал сквер. Это, согласитесь, очень приятно.

Я знаю про эти три объекта. Не скрываю, что голосовал за Сквер Энергетиков. Может быть, потому, что он территориально мне ближе, может быть, потому, что я чаще его вижу. А может быть, потому, что когда-то, в первый год работы в Сургуте, я сам немного работал в энергетике.

Есть еще один момент. Тот недострой, который наконец-то снесли, имеет очень долгую историю. О нем много говорили и в Думе, и на комитетах. И теперь хочется увидеть там стелу и определенные памятные места для энергетиков города, потому что энергетики — это один из мощных столпов Сургута.

− Также интересно, изменилось ли отношение людей к городской среде за последние годы. Вы говорите, что людей больше интересуют темы, которые находятся рядом с ними, возможно, какие-то личные вопросы. Но все же замечаете ли вы неравнодушие среди сургутян?

− На мой взгляд, да. Мне кажется, уже прошли те времена, когда мы считали: вот у меня есть квартира, я зашел в подъезд, открыл дверь, а все, что за дверью, − уже не мое. Подъезд не мой, двор не мой.

Наконец-то с помощью этих механизмов удалось у многих пробудить чувство, что подъезд тоже наш, придомовая территория тоже наша. И желательно, чтобы она была качественно и правильно размежевана между домами, дворами и так далее.

Поэтому я вижу, что прогресс есть. И, понимаете, когда город становится более благоустроенным, то выбросить окурок или какой-то мусор уже как-то не хочется. Мне кажется, меняется и культура.

Тем более вы видите, сколько устанавливается современных урн, скамеек, лавочек. На самом деле город приобретает черты зеленого, благоустроенного города, несмотря на тяжелые климатические условия.

Они, конечно, сказываются и на дорожной кампании. В мае мы только можем начать работы, в сентябре дети уже идут в школу, и работы продолжаются, но с определенными ограничениями. А дальше уже октябрь-ноябрь, когда проводить их становится сложнее.

Поэтому большие объемы благоустройства, озеленения, ремонта, укладки плитки, ремонта дворов в такие сроки выполнять достаточно сложно. Подрядчики должны мобилизовать свои силы и в этот короткий период не разъехаться по отпускам, а выйти и выполнить все необходимые работы.

Я вижу, что это происходит. В частности, на улице Ленина работы ведутся практически круглосуточно. И на многих участках города работа организована именно таким образом.

− Действительно, возле «СИА-ПРЕСС» сейчас кипит работа − ремонтируются дороги. Сейчас активный сезон ремонтов и благоустройства. Расскажите, как депутаты участвуют в этом процессе, как контролируют ход работ?

− Участвуют, я бы сказал, еще как участвуют. Есть комиссии, есть комитеты, есть рабочие группы. Поверьте мне, контроль очень серьезный. Причем не только со стороны депутатского корпуса, но и со стороны администрации.

Есть еще Контрольно-счетная палата. Очень тщательно проверяются документы, делаются контрольные пробы материалов − битума, щебня и других компонентов, которые используются при ремонтах. Проверяются сертификаты качества и так далее.

Все это делается для того, чтобы работы были выполнены качественно и потом как можно дольше не приходилось возвращаться к ремонту этих участков.

− Нередко возникают вопросы к подрядчикам. Изменились ли какие-то подходы в работе с ними? Может быть, их сейчас проверяют более тщательно?

− Да я думаю, что ничего особо не поменялось. Но то, что проверять стали тщательнее, − наверное, да. Это такой тренд, в общем-то, по стране.

Все работы, подготовка к ним, исполнительная и проектная документация проходят более тщательное рассмотрение, утверждение, изучение. На мой взгляд, здесь есть определенное ужесточение, и я считаю, что оно совершенно правильное.

Цель здесь одна − повысить качество и увеличить срок службы дорог, тротуаров и других объектов.

− Можно ли сейчас сказать, что дворы в Сургуте ремонтируются быстрее и качественнее? Может быть, в этой сфере что-то изменилось?

− На мой взгляд, наверное, да. И по скорости, и по качеству есть определенные улучшения. Я бы связал это с тем, что появляются более качественные материалы, приходят новые технологии. Поэтому, на мой взгляд, качество и скорость ремонтов постепенно растут.

− Еще один важный вопрос. В Сургуте долго обсуждали проблему надземных теплотрасс на Пролетарском проспекте. Сейчас власти планируют убрать часть сетей под землю, которые изначально были закрыты световыми коробами. Как вы оцениваете это решение? Насколько я помню, раньше от этой идеи отказывались, потому что это было слишком дорого. Что изменилось?

− Вы знаете, я являюсь очень активным сторонником того, чтобы инженерная инфраструктура была красивой, современной и функциональной. И точно не ошибусь, если скажу, что все три созыва работа по этой теплотрассе велась, в том числе и мной. Было много встреч, исписано много бумаги, направлено много запросов.

Да, к сожалению, одним из главных аргументов владельца сетей − СГЭС − всегда была дороговизна. Вкладывать деньги в благоустройство города особо никто не хотел. Поэтому то решение, которое было принято в свое время, я считаю временным.

Когда город состоял из отдельных микрорайонов градообразующих предприятий, многое строилось по принципу: быстрее подать тепло, а потом уже сделать качественно. Но это «потом» так и не наступило. Теплотрасса имела наружное исполнение. Дальше, по улице Мира, ее в свое время убрали, а вот этот участок остался.

Может быть, свою роль сыграла настойчивость депутатского корпуса и администрации города. То, что мы сейчас имеем, облачили в такой световой короб, и внешний вид изменился. Проезжая по Пролетарскому, уже появилось ощущение, что ты не на промзоне, а все-таки в городе.

Когда-то Пролетарский проспект был совсем другим. Там была одна полоса движения, а 25 и 27 микрорайоны находились практически на окраине города. Так эта теплотрасса и осталась. Ее укрыли коробом, сделали подсветку. В общем-то, стало лучше, но, на мой взгляд, ее все равно нужно убирать.

Да, деньги это немалые, работа серьезная, но делать это необходимо. Сейчас в планах участок от Каролинского до Югорской. Пролетарский проспект должен получить четыре полосы движения, по две в каждую сторону, а в будущем дорога пойдет еще дальше. Проект предусматривает перенос теплотрассы под землю, иначе реализовать его невозможно.

Я бы сказал, что мы работаем и с системой газоснабжения города. Вы, наверное, видите, что даже на центральных улицах появляются желтые ограждения, внутри которых находится запорная арматура. К сожалению, такие объекты продолжают появляться, но и здесь хотелось бы, чтобы они не портили облик города.

Меня, как депутата, не устраивает и то, как у нас строятся тепловые камеры, когда они возвышаются над уровнем пешеходных дорожек и тротуаров. Все это обклеивается черным изоластом и имеет очень неприглядный вид. На мой взгляд, от этого давно пора уходить, уводить все под землю, чтобы на поверхности оставались только люки, без лишних ограждений. Потому что, на мой взгляд, это очень портит город.

Что касается электроснабжения, то уже очень много линий разного напряжения убрано в подземное исполнение. Во многих местах проводов уже нет, проложены кабельные линии, а старые опоры до сих пор стоят − ржавые, некрасивые. Хотелось бы, чтобы за этим своевременно следили, демонтировали их и благоустраивали территорию. В городской черте на сегодняшний день это уже недопустимо.

Большую работу провели и по рекламным конструкциям. Убираются различные вывески, растяжки, незаконные конструкции. Если вы заметили, город стал чище. В промзонах еще остаются подобные вещи, но контрольное управление в этом направлении работает, определенный порядок постепенно наводится.

Очень хотелось бы, чтобы при проектировании, ремонте и капитальном ремонте все теплотрассы и кабельные линии сразу уходили под землю, а территории после этого благоустраивались. Чтобы жители, проходя по городу, не видели, где проходит теплотрасса или кабель, чтобы все это было спрятано в землю − по-современному и, в общем-то, красиво.

− Давайте еще подчеркнем, для чего именно эти теплотрассы убирают под землю. Как я понимаю, в случае с Пролетарским проспектом это связано с расширением дороги?

− В данном случае, если мы говорим о Пролетарском проспекте, то да, это так. Но если говорить в целом, то теплотрасса нужна для того, чтобы подавать тепло в наши дома, офисы и так далее. Теплотрассы бывают разного исполнения, с разными диаметрами труб, материалами. Воздушное исполнение − самое простое. Все наглядно: произошел прорыв, нужен ремонт − сразу видно, где проблема.

Убирать сети под землю гораздо дороже. Это и большие вложения, и вопросы коррозии, и многое другое. Поэтому существуют разные варианты. Но наружное исполнение − это, скорее, прерогатива промышленных зон, производственных объектов, где по эстакадам проходят кабельные линии, сети теплоснабжения, водоснабжения и так далее.

В городе, еще раз повторяю, все это должно быть в подземном исполнении. Вот вы как жители города, наверное, видели на улице Строителей: после ремонта на пешеходной дорожке появилась тепловая камера, образовалось возвышение, и уже с коляской проехать сложно. Потом все это закатали асфальтом.

У меня это вызывает определенное недоумение. Почему нельзя было перенести эту тепловую камеру туда, где она была раньше, сделать все аккуратно, чтобы на газоне были видны только несколько колодцев? А в случае необходимости ремонт можно было бы выполнять определенным способом. Не буду углубляться в эту тему.

− И в целом, как будто бы, если смотреть со стороны, кажется, что это еще и безопаснее. Все-таки были случаи, когда автомобили врезались в теплотрассу, и это выглядит не очень безопасно.

− Вы правильно говорите. Даже то ограждение, которое сделали на Пролетарском проспекте, посмотрите, как часто его ремонтируют. Потому что ДТП происходят достаточно регулярно, и эти ограждения повреждаются.

− А известны сроки работ?

− Проект есть, но финансирование пока не подтверждено.

− То есть пока все находится в процессе.

− Вы же спрашивали про объекты незавершенного строительства, поэтому сейчас сложно называть какие-то сроки. Но Пролетарский проспект рано или поздно будет продлен дальше, до Югорской и далее, потому что транспортная ситуация уже требует этого.

− В своих соцсетях вы напомнили, что на последнем комитете по социальной политике обсуждался масштабный ремонт школ и детских садов. Сумма составила порядка 874 миллионов рублей. Насколько сейчас остро стоит проблема состояния образовательных учреждений? И расскажите об объектах, которые находятся на вашем округе.

− Я уже в начале нашей беседы сказал, что ремонт школ и детских садов − это вопрос, который требует еще большего внимания, усиления и вложения средств. Динамика есть, динамика хорошая, но тем не менее хотелось бы, чтобы она была еще выше.

Давайте начнем с того, что у нас 36 школ и, по-моему, 37 детских садов. Если говорить о школах, то вопрос обеспеченности школьников местами мы решили лишь частично. До конца он пока не закрыт. По детским садам напряженность снята, но город продолжает расти. В 2025 году численность населения составила 442 тысячи человек, поэтому, думаю, лет через пять вопрос с детскими садами может вновь стать актуальным.

По школам ситуация более напряженная. Нам еще нужно строить новые школы, потому что для перехода на обучение в одну смену их по-прежнему не хватает.

Из крупных проблем − школа №44. Она закрыта из-за трещин в отдельных конструкциях. Проведено обследование, сейчас специалисты изучают, что делать дальше. По такому же проекту были построены еще, по-моему, 38-я и 45-я школы. Их тоже осмотрели, пока там все нормально. А школа №44 сейчас находится на дистанционном обучении.

Из общей суммы в 874 миллиона рублей порядка 20-25 миллионов приходится на проектно-изыскательские работы, а около 590 миллионов − на капитальный ремонт девяти школ и трех детских садов.

По моему десятому избирательному округу я уже говорил: это школа №7. Ей 60 лет, это очень хорошая школа. На ее территории немного выполнили благоустройство, но, конечно же, она нуждается в ремонте. В этом году запланирован ремонт фасада стоимостью порядка 74 миллионов рублей, а также частичный ремонт внутри здания.

Будем следить за тем, как будут идти работы. Посмотрим и по итогам выборов − уже будет новая Дума, новый депутат по этому избирательному округу. Понятно, что до конца июня ремонт завершить невозможно, но к осени он должен быть закончен.

Есть текущие ремонты и в лицее №3, и в других образовательных учреждениях. Но это уже ежегодная история: ремонтируются отдельные классы, коридоры, на следующий год − другие этажи, инженерные сети и так далее.

То есть цифра действительно большая − практически миллиард рублей. Но, как я уже сказал, и количество школ, и количество детских садов у нас понемногу растет. Если сравнивать с прошлым годом, то мы примерно остаемся на том же уровне.