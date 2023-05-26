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​Не думаю, что «кубышка» Сургутнефтегаза куда-то делась. Возможно, ее структура изменилась с долларов на юани

Уральский экономист Константин Селянин – о дивидендах и «кубышке» Сургутнефтегаза

​Не думаю, что «кубышка» Сургутнефтегаза куда-то делась. Возможно, ее структура изменилась с долларов на юани
Фото из социальных сетей автора

Сургутнефтегаз выплатит 0,8 рублей за одну акцию, доходность по привилегированным бумагам составит 2,4 процента, что меньше предварительных оценок аналитиков. На этом фоне даже звучат мнения о том, что со знаменитой «кубышкой» случилось нечто негативное. Как обстановка в самой главной и самой закрытой компании Сургута – СИА-ПРЕСС обсудил с уральским экономистом Константином Селяниным.

– Сургутнефтегаз выплатит скромные дивиденды. Причем аналитики считают, что по привилегированным акциям выплаты будут такими же, как по обыкновенным, и связывают это с возможной потерей или негативной трансформации «кубышки».

– Прошлый год для Сургутнефтегаза вообще был странным. По итогам первого полугодия он получил огромный убыток из-за переоценки своих валютных запасов, которые стали значительно меньше стоить в рублях из-за укрепления национальной валюты до почти 50-60 за доллар. К концу года ситуация развернулась в обратную сторону. То есть сначала финансовый результат резко обрушился, а потом так же резко вернулся в норму. Что касается добычи, то у нефтяников год был удачным – цены были высокие в течение почти всего времени, вплоть до декабря, когда было введено эмбарго и затем ценовой потолок.

По акциям логика следующая – привилегированные обязаны получить не меньше 10 процентов чистой прибыли, таковы правила. А по обыкновенным выплатить можно больше или меньше, зависит от решения акционеров. И если по обыкновенным платят столько же, сколько по префам – это на самом деле хорошо. Но и больше выплачивать, видимо, смысла не было, потому что ситуация у компании поменялась – привычные рынки сбыта закрылись или стали почти недоступными, цена на нефть марки Urals находится на уровне примерно $50, что значительно меньше прошлогодних $75-80. Так что по итогам 2023 года рассчитывать на прибыль не приходится.

Думаю, что с «кубышкой» ничего не стало, и Владимир Богданов сохраняет ее на случай серьезного падения операционных показателей. В этом смысле ситуация у Сургутнефтегаза значительно лучше, чем у других нефтяников, у которых никакой «подушки безопасности» нет, а кредитные обязательства есть.

– Тем не менее, в середине прошлого года активно ходили слухи о том, что Сургутнефтегаз по не очень выгодному курсу обменял свою «кубышку», что, кстати, в некоторой мере способствовало невероятному укреплению рубля. Разве такого не могло случиться, тем более, в условиях «дедолларизации» нашей экономики и банковской системы.

– Возможно, так оно и было, нужно будет смотреть баланс и отчетность по РСБУ. Не думаю, что у Сургутнефтегаза сложилась такая жуткая потребность поменять свои валютные запасы на рубли. Есть и другой вариант – обменять на другие валюты, например, юани. И в этом смысле особой разницы нет – будь у вас на депозитах $50 млрд или аналогичная сумма в юанях. Думаю, что Сургутнефтегаз вряд ли существенно снизил свои валютные запасы, но мог поменять их структуру.

Логика следующая – у компании сохраняется операционная прибыль, которая позволяет неплохо существовать. Зная консервативную позицию Владимира Богданова, мне сложно представить, что он мог бы направить «кубышку» на какие-то траты либо просто перевести ее в рубли – все-таки риск девальвации национальной валюты выше, чем шанс ее укрепления. Так что для Сургутнефтегаза даже сложные времена будут проходить нормально.

Однако при определенных обстоятельствах валютные резервы компании могут быть «мобилизованы» в интересах государства, и это риск, от которого нельзя защититься.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 118, комментариев: 0
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