​Совладелец ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук: рынку жилья нужна поддержка

Соучредитель ГК «Сибпромстрой» рассказал о состоянии рынка недвижимости

​Совладелец ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук: рынку жилья нужна поддержка
Фото: ООО «Сибпромстрой-Югория» ЖК «Георгиевский»

Erid: 2SDnje8ZWLS

Рынок недвижимости в России, в том числе и в Югре, продолжает находиться в сложном положении. Высокие ставки по ипотеке, ужесточение условий кредитования и снижение доступности жилья для покупателей привели к заметному падению платежеспособного спроса. В результате у застройщиков накапливаются непроданные квартиры, а темпы реализации жилья замедляются. О том, насколько серьезна ситуация, в интервью URA.RU рассказал совладелец группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

По его словам, рынок уже вышел за рамки обычного «охлаждения» и перешел в более тяжелую фазу.

«Я боюсь, что это не только охлаждение, а уже заморозка пошла. Очень сильно просел рынок, даже по сравнению с прошлым годом», ‒ отметил он.

Сегодня застройщики сталкиваются с ситуацией, когда объемы готового жилья превышают текущий спрос.

«У нас сейчас готового, уже построенного жилья в объеме 255 тысяч квадратных метров, или около 3,9 тысяч квартир. При этом за март мы продали менее ста квартир ‒ порядка 95. Такими темпами, как не сложно подсчитать, мы будем реализовывать уже построенное жилье больше трех лет. Так что такая ситуация катастрофична для рынка», ‒ подчеркнул совладелец «Сибпромстроя».

На этом фоне одной из ключевых точек опоры для рынка остаются государственные программы и участие бюджетов.

«И сегодня одна из надежд в том, что округ выделил значительные средства для Сургутского и Нефтеюганского районов, где у нас уже много построено жилья и где мы активно продолжаем строить. Потому что по рыночным условиям строить сегодня тяжело. Не потому, что нет желания, а, как в классическом фильме, нет возможности», ‒ пояснил он.

Несмотря на некоторое снижение ключевой ставки, доступность ипотеки не выросла. Более того, условия по семейной ипотеке стали жестче, что дополнительно сократило число покупателей.

«Банки в целом ужесточили требования к заемщикам по сравнению с прошлым годом. Вроде бы ключевая ставка снижается, но мы этого по ипотеке не наблюдаем. Число покупателей по льготным ставкам не выросло. По семейной ипотеке количество сделок резко сократилось», ‒ отметил Николай Сторожук.

При этом, по его словам, рынок остается напрямую зависим от льготных программ: «В прошлом году 94% всех наших рыночных сделок были именно по семейной ипотеке».

На этом фоне в 2025 году из 158 тысяч квадратных метров, введенных в эксплуатацию, застройщик смог реализовать лишь 130 тысяч.

Снижение спроса уже напрямую отразилось на финансовых показателях. Николай Сторожук привел следующий пример:

«В 2023 и 2024 годах мы продавали имущества почти на 9 миллиардов рублей только для бюджетов, то есть в рамках участия в аукционах и не считая реализацию в рынке. А в 2025-м эта цифра опустилась резко ‒ до 3,5 миллиарда! И плюс, как уже сказано выше, жестко просел рынок».

Схожая ситуация наблюдается и в других городах региона, а не только в Сургуте. Объем вводимого и планируемого к вводу жилья продолжает расти, что усиливает дисбаланс между предложением и спросом.

«Чтобы стимулировать спрос, ничего другого не остается, кроме как снижать цены. Что мы и делаем», ‒ прокомментировал Николай Сторожук.

Перед строительными компаниями сейчас стоит непростой выбор: сокращать объемы или продолжать работу, несмотря на падение спроса.

«Выбор небольшой: либо остановить производство и сокращать людей, либо идти до конца, снижать стоимость жилья и поддерживать достигнутые темпы строительства», ‒ уточнил застройщик.

В таких условиях становится очевидно, что без дополнительных мер поддержки рынок будет продолжать падение.

Несмотря на это, застройщики продолжают участвовать в новых проектах и аукционах, стараясь сохранять объемы строительства и рабочие места.

«Мы строительная компания и, значит, должны строить, поддерживать объемы, не допускать сокращения людей», ‒ заключил Николай Сторожук.

Напомним, недавно ГК «Сибпромстрой» выиграла торги на застройку Ядра центра Сургута.

Erid: 2SDnje8ZWLS

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проект «ДУМАть и решать». Владимир Клишин // ONLINE 605
  2. Комфортно ли жить в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 551
  3. Власти Сургута и Нижневартовска запустят бесплатные автобусы до кладбищ на Радоницу 497
  4. ​Сургут готовится к паводку: вскрытие Оби ожидается в конце апреля 494
  5. В Ханты-Мансийске стартовал форум национального единства с участниками из 31 региона России 465
  6. ​Тюменская область обсудила с китайским бизнесом открытие представительства и участие в TNF 464
  7. ​Владимир Мединский и Александр Моор обсудили с тюменскими писателями и историками новые проекты 463
  8. ​Тюменская область вошла в число лучших регионов России по развитию спорта в 2025 году 419
  9. В Сургуте некоторые УК систематически не справляются со своими обязанностями — это уже не случайности, а тренд, который городской власти нужно переломить 291
  10. РЖД возобновляет стройку сургутского вокзала — к нему «прикрутят» еще и автовокзал 277
  1. ​В Сургуте демонтируют павильоны на остановке «Все для дома» 2458
  2. ​А живу в столице. Ольга Давыдова // ONLINE 1632
  3. ​Сергей Ионов: «Креативным индустриям нужны люди, а не только деньги» 1587
  4. Назначен новый директор сургутского аэропорта 1565
  5. ​ФНС получит контроль над переводами россиян 1529
  6. ​Правительство продлило закрытие статистики по нефти и газу: что происходит в отрасли 1464
  7. ​Сургутяне смогут летать в Самару каждый день 1302
  8. При строительстве второго моста через Обь возле Сургута был нанесен ущерб природе, его придется возместить — прокуратура 1280
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 апреля? // АФИША 1280
  10. ​В Сургуте этим летом обновят парки, скверы и детские площадки 1219
  1. ​Вопрос на послезавтра 8753
  2. ​Лай и гуляй по ГОСТу 3858
  3. ​Социальная догазификация в Сургуте – лед тронулся 3707
  4. Сургутяне вновь могут пользоваться личным кабинетом на сайте Горводоканала 3134
  5. Вся окружная номенклатура соберется в Сургуте, чтобы обсудить планы на ближайшие годы 2672
  6. Главное, чтобы после ухода Евгения Дьячкова сургутский аэропорт не постигла участь ж/д-вокзала 2655
  7. ​В Сургуте демонтируют павильоны на остановке «Все для дома» 2458
  8. ​Юрий Шеров: «Я стараюсь сохранить в картинах то, что постепенно исчезает из наших городов» 2434
  9. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 2344
  10. Власти Сургута предупредили об ответственности за сокрытие гибели животных 2311

