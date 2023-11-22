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Сбербанк и Югра будут совместно развивать проекты в сфере экологии, устойчивого развития и ESG-трансформации. Соглашение об этом подписали управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп и директор департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Кирилл Зайцев в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске с 20 по 22 ноября.

Стороны закрепили основные направления сотрудничества и сформировали перечень приоритетных задач. В их числе — реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», внедрение раздельного сбора отходов, проведение экспертных и образовательных мероприятий для изучения лучших практик по внедрению принципов устойчивого развития и ESG.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы надеемся, что наше сотрудничество с департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа будет способствовать запуску эффективных проектов, созданию передовых технологий и сервисов, развитию инновационной деятельности на территории Югры во благо жителей и предприятий региона».

Кирилл Зайцев, директор департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

«Сотрудничество со Сбербанком будет способствовать ускорению реализации проектов по созданию современной инфраструктуры по обращению с ТКО и достижению показателей национального проекта "Экология" (100% сортировка отходов и сокращение доли захоронения отходов в 2 раза). Это соглашение -продолжение совместной работы правительства Югры и Сбера в формировании модели устойчивого развития региона. Она подразумевает комплексный подход к вопросам экологии, повышения инвестиционной привлекательности, качества жизни населения Югры».

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