16+
Логотип Сиапресс
USD  60,6566   EUR  62,1774  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

​Если простые люди не согласны с определенными тратами бюджета – сделать с этим они все равно ничего не смогут

Почему так сложно контролировать расходование наших налогов

​Если простые люди не согласны с определенными тратами бюджета – сделать с этим они все равно ничего не смогут
Фото siapress.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на блог Дмитрия Щеглова о культуре налогоплательщиков. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Абсолютно правильно поставлен вопрос. Заплатив налоги, каждый налогоплательщик (неважно большой он или маленький) имеет право спросить отчета от власти, от чиновников, о расходовании собранных налогов. Должна быть строгая отчетность органов власти перед налогоплательщиками (физическими и юридическим лицами тоже, которым мы, кстати, доверяем платить за нас из нашей же зарплаты многие налоги). Такого формата пока нет.

Нет, формально он есть, когда перед 25-ю муниципальными депутатами городская администрация и счетная палата отчитывается об исполнении бюджета. И даже контрольные органы вскрывают злоупотребления, и даже возбуждают уголовные дела. Но, признаемся себе в том, что этот контроль, по своей сути не настроен, чтобы каждая наша копейка была учтена и каждая копейка была пущена в дело с пользой для всех налогоплательщиков и для всего общества в целом.

Что тут могут сделать муниципальные депутаты? Они малочисленны, заняты на 90 процентов на своей основной работе, без помощников-финансистов и так далее, и так далее. Ничего не могут. Все основано на доверии: к финорганам исполнительной власти, к бюджетополучателям и далее по цепочке. Понятно, что если бы депутатов было 200 человек (а такое было в истории представительной власти Сургута), то народный контроль за расходованием бюджета был бы на порядок выше. И, похоже, что исполнительная власть тогда была бы занята отчетами перед депутатами на всевозможных комиссиях и депутатских группах чаще, чем занята с бумажными отчетами в своих рабочих кабинетах. Да и связь депутатов с налогоплательщиками была бы чаще и эффективнее.

Но сегодня у исполнительной власти почти комфортные условия. Сами формируют бюджет, сами его контролируют, сами наказывают иногда иных бюджетополучателей через свой или внешний карательный орган (КРУ или СК). А что делают между тем депутаты? Ведь они имеют право инициировать расследование по неэффективному расходованию бюджетных средств. К примеру, администрация провела какой-то форум. Или фэнтези-фестиваль. Или выделила деньги на поддержку МСП. Или выделила средства компании для достройки дома для обманутых дольщиков. Или снесла недострой на грэсовском пятачке за счет бюджета. И так далее и так далее. А депутаты заставили отчитаться по расходованию этих средств.

Может такое быть? Да нет. Все это считается целевым использованием бюджетных средств. Хотя непонятно, кто эти цели по расходованию бюджетных средств ставит. Мне как налогоплательщику многие цели, на которые тратится бюджет, представляются либо излишествами, либо не по адресу. Однако мои представители тоже дезориентированы, ибо представляют порой до 10 тысяч избирателей, и инструмента получить интегральное мнение от этих людей по целям расходованиям бюджетных средств у них нет. Так же, как их нет у других муниципальных депутатов.

А потому интегральное мнение по целям расходования бюджетных средств ориентируется на цели расходования бюджета исполнительного органа, а не налогоплательщиков. Мол, они профессионалы и им виднее. Поэтому принципиальных вопросов по целям расходования бюджета у нашего представительного органа не возникает. А вот у налогоплательщиков они возникают. И что? Изменить то в этой системе ничего нельзя. К сожалению.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:08, просмотров: 36, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2067
  2. Советник председателя думы Сургута ушла в отставку 627
  3. ​У олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали мужа 523
  4. ​Россияне стали чаще обращаться к психологам 471
  5. ​Наталья Комарова назвала одним из перспективных направлений в Югре этнотуризм 467
  6. ​Продать квартиру срочно: миссия выполнима? 433
  7. В Нижневартовске отменили новогодние приемы главы 405
  8. ​В течение года Наталья Комарова дала почти 350 поручений в прямом эфире. Как их выполняли 403
  9. Вартовчанин внес предоплату и страховой взнос за ночь с жрицой любви, но был обманут 316
  10. ПСБ проведет II Российский Форум по финансовой грамотности «Просто капитал» 284
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3756
  2. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2753
  3. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2390
  4. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 2279
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2067
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 2046
  7. В Югре потеплеет после крепких морозов 1892
  8. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1795
  9. ​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят? 1763
  10. ​Не прелесть ли? 1605
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5156
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4762
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3971
  4. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3889
  5. Почетный гражданин 3853
  6. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3834
  7. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3756
  8. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3426
  9. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3284
  10. Дом для всех 3173

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика