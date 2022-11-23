Почему так сложно контролировать расходование наших налогов

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на блог Дмитрия Щеглова о культуре налогоплательщиков. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Абсолютно правильно поставлен вопрос. Заплатив налоги, каждый налогоплательщик (неважно большой он или маленький) имеет право спросить отчета от власти, от чиновников, о расходовании собранных налогов. Должна быть строгая отчетность органов власти перед налогоплательщиками (физическими и юридическим лицами тоже, которым мы, кстати, доверяем платить за нас из нашей же зарплаты многие налоги). Такого формата пока нет.

Нет, формально он есть, когда перед 25-ю муниципальными депутатами городская администрация и счетная палата отчитывается об исполнении бюджета. И даже контрольные органы вскрывают злоупотребления, и даже возбуждают уголовные дела. Но, признаемся себе в том, что этот контроль, по своей сути не настроен, чтобы каждая наша копейка была учтена и каждая копейка была пущена в дело с пользой для всех налогоплательщиков и для всего общества в целом.

Что тут могут сделать муниципальные депутаты? Они малочисленны, заняты на 90 процентов на своей основной работе, без помощников-финансистов и так далее, и так далее. Ничего не могут. Все основано на доверии: к финорганам исполнительной власти, к бюджетополучателям и далее по цепочке. Понятно, что если бы депутатов было 200 человек (а такое было в истории представительной власти Сургута), то народный контроль за расходованием бюджета был бы на порядок выше. И, похоже, что исполнительная власть тогда была бы занята отчетами перед депутатами на всевозможных комиссиях и депутатских группах чаще, чем занята с бумажными отчетами в своих рабочих кабинетах. Да и связь депутатов с налогоплательщиками была бы чаще и эффективнее.

Но сегодня у исполнительной власти почти комфортные условия. Сами формируют бюджет, сами его контролируют, сами наказывают иногда иных бюджетополучателей через свой или внешний карательный орган (КРУ или СК). А что делают между тем депутаты? Ведь они имеют право инициировать расследование по неэффективному расходованию бюджетных средств. К примеру, администрация провела какой-то форум. Или фэнтези-фестиваль. Или выделила деньги на поддержку МСП. Или выделила средства компании для достройки дома для обманутых дольщиков. Или снесла недострой на грэсовском пятачке за счет бюджета. И так далее и так далее. А депутаты заставили отчитаться по расходованию этих средств.

Может такое быть? Да нет. Все это считается целевым использованием бюджетных средств. Хотя непонятно, кто эти цели по расходованию бюджетных средств ставит. Мне как налогоплательщику многие цели, на которые тратится бюджет, представляются либо излишествами, либо не по адресу. Однако мои представители тоже дезориентированы, ибо представляют порой до 10 тысяч избирателей, и инструмента получить интегральное мнение от этих людей по целям расходованиям бюджетных средств у них нет. Так же, как их нет у других муниципальных депутатов.

А потому интегральное мнение по целям расходования бюджетных средств ориентируется на цели расходования бюджета исполнительного органа, а не налогоплательщиков. Мол, они профессионалы и им виднее. Поэтому принципиальных вопросов по целям расходования бюджета у нашего представительного органа не возникает. А вот у налогоплательщиков они возникают. И что? Изменить то в этой системе ничего нельзя. К сожалению.