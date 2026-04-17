Эксперты объяснили, какая коммерческая недвижимость востребована в Сургуте

Открыть бизнес в Сургуте − уже не значит просто найти «проходное место». Рынок коммерческой недвижимости стал сложнее: изменились запросы арендаторов, поведение покупателей и сами форматы помещений. Разбираемся, что сегодня пользуется спросом − офисы, торговые площади или склады − и какие решения могут быть выгоднее для бизнеса.

Что изменилось?

Рынок за последние годы изменился очень сильно, отмечает директор филиала «Этажи-Сургут» Константин Сыпко.

«Мы каждый день общаемся с предпринимателями − и с теми, кто только планирует открыть свое дело, и с теми, кто уже давно на рынке. И почти у всех один и тот же вопрос: что сейчас выгоднее − покупать помещение или начинать с аренды? Рынок действительно сильно изменился за последние годы. Появились новые форматы, выросли требования к помещениям, изменилось поведение клиентов. То, что работало раньше, сегодня уже не дает того же результата», − подчеркивает специалист.

В частности, сам Сургут заметно меняется. Строятся новые районы, приезжают люди, и вместе с этим меняются правила игры на рынке коммерческой недвижимости.

«Если еще 10 лет назад самым верным делом было открыть магазин в любом проходном месте, то сегодня ситуация кардинально иная», − указывает Сыпко.

Офисы: отказ от «кабинетной» системы

Сегмент офисной недвижимости постепенно уходит от формата небольших закрытых кабинетов. Руководитель направления коммерческой недвижимости Антон Валтиев отмечает, что бизнес стал более требовательным к условиям работы.

По его словам, сегодня арендаторы обращают внимание на:

– наличие собственного санузла;

– стабильный и быстрый интернет;

– удобную парковку рядом со входом.

«Раньше было просто: снял небольшой кабинет, поставил стол − и работаешь. Сейчас бизнес стал более требовательным, и такие варианты уже мало кому интересны. Все чаще выбирают открытые пространства (open space) и коворкинги − там комфортнее и современнее», − обращает внимание эксперт.

По локациям интерес смещается в центр города − районы проспекта Ленина и улицы Университетской, а также в новые жилые комплексы. Отдельно специалисты отмечают развитие Белого Яра, где формируется спрос со стороны удаленных специалистов и малого бизнеса. При этом даже небольшие помещения могут оставаться ликвидными, если их адаптировать под современные требования.

«Если у вас есть небольшое помещение (20-30 кв. м), не стоит делать из него склад. Лучше привести его в порядок, провести интернет − и вы быстрее найдете арендатора под офис», − добавляет Валтиев.

Торговля: акцент на крупные торговые центры и магазины у дома

Наиболее заметные изменения происходят в торговом сегменте. По мнению экспертов, классические торговые площади в устаревших центрах теряют актуальность. Поток покупателей там снижается, а инвестиции становятся рискованными.

«Эпоха «диких» рынков уходят, приходят новые форматы. Добро пожаловать в гастро-холлы. Это самый болезненный, но самый интересный сегмент. Старые торговые центры вроде «Витьбы» или «Северного» доживают свой век. Покупать там помещение сейчас − как покупать дрова зимой. Люди туда идти перестали», − считает Антон Валтиев.

Вместо этого формируются новые точки притяжения:

– крупные современные торговые центры с устойчивым потоком посетителей;

– фуд-холлы и гастрономические пространства;

– магазины «у дома» в новых микрорайонах.

Особое внимание участники рынка обращают на формат фуд-холлов. Один из примеров − реконструкция Центрального рынка, который трансформируется в современное пространство для отдыха и питания.

Также востребованы помещения на первых этажах новостроек — особенно в активно застраиваемых микрорайонах. Там формируется стабильный спрос со стороны жителей.

При этом аренда в крупных ТЦ остается высокой − от 1 200 до 2 000 рублей за квадратный метр. Однако эксперты подчеркивают: наличие потока клиентов зачастую компенсирует эти затраты.

Склады и ПВЗ: скрытый лидер рынка

На фоне роста интернет-торговли быстро развивается сегмент складской недвижимости и пунктов выдачи заказов. Именно здесь сейчас открываются наиболее доступные возможности для малого бизнеса, отмечают специалисты.

«Если присмотреться, по городу постоянно ездят машины маркетплейсов. Это значит, что логистика активно растет − а вместе с ней и спрос на склады. Сургут становится большим логистическим центром. И именно здесь сейчас самые большие возможности для бизнеса с небольшим бюджетом», − рассказывает Валтиев.

Особенно востребованы:

– теплые склады;

– небольшие помещения под пункты выдачи заказов.

По стоимости этот сегмент остается одним из самых доступных: аренда составляет примерно 400-800 рублей за квадратный метр. Эксперты отмечают, что даже гаражи и подвальные помещения при хорошем состоянии могут рассматриваться как ликвидный актив.

Покупать или арендовать: что советуют эксперты

Универсального решения, как подчеркивают участники рынка, не существует. Однако есть несколько общих рекомендаций.

«Если планируете покупать: старайтесь избегать старых зданий. Лучше смотреть на новые районы и современные помещения. Сургут растет, и та цена, что вы заплатите сегодня за метр в новостройке, через год будет минимум на 10% выше. Если хотите открыть бизнес: не бойтесь аренды. Покупать помещение под кофейню с нуля — это огромный риск. Сначала арендуйте место в том же фуд-холле или ТЦ, проверьте спрос. Когда поймете, что бизнес пошел − тогда и думайте о покупке», − рекомендует руководитель направления коммерческой недвижимости.

Дополнительной возможностью для предпринимателей может стать поддержка со стороны муниципальных структур. Специалисты отмечают, что в Сургуте работает инвестиционное агентство, которое помогает с выбором площадок и консультирует по вопросам ведения бизнеса.

О том, насколько 2026 год может быть благоприятным для предпринимателей, какие риски стоит учитывать и какую поддержку предлагает город, − читайте в интервью СИА-ПРЕСС с заместителем главы Сургута Артёмом Кириленко.