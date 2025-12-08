Рассказываем, какие пособия и выплаты доступны военнослужащим и их семьям в Югре

«Мой муж – участник СВО. Подскажите, на какие выплаты и льготы может рассчитывать наша семья в Югре? Что положено, есть ли пособия на детей, как учитывается служба при расчете пенсии? Куда обращаться, чтобы все это оформить, чтобы не бегать по инстанциям?» – спрашивает читатель siapress.ru Мария П.

Военнослужащие, участники специальной военной операции и члены их семей имеют право на целый ряд мер государственной поддержки. Речь идет о пенсионных льготах, денежных выплатах, пособиях, а также санаторно-курортном лечении, рассказали корреспонденту siapress.ru в Отделении Социального фонда России по ХМАО-Югре.

Повышенные пенсионные льготы

Период участия в СВО для мобилизованных, добровольцев и контрактников учитывается в двойном размере из расчета 3,6 пенсионных коэффициента в год (вместо 1,8).

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего

Жены призывников могут рассчитывать на дополнительную выплату по беременности, если муж проходит военную службу по призыву (мобилизации) или учится на первом курсе военного училища или военной кафедры. Срок беременности должен составлять не менее 180 дней. Пособие представляется в фиксированном размере – 63 997,50 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего

Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (или мобилизации), имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка до трех лет. Помимо мамы, это пособие могут оформить опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например, бабушка или дедушка. С 1 февраля размер пособия составил 27 427,50 рубля.

Документы на выплаты пособий можно подать лично в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО, МФЦ или на портале Госуслуг.

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий

Граждане, которым присвоен статус ветерана боевых действий, а также звание Героя России получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Отделение СФР по ХМАО назначает ее автоматически на основании данных, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

Направление на санаторно-курортное лечение

С 2025 года Социальный фонд предоставляет свои реабилитационные центры для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции. Подать заявление на предоставление услуги можно в любой клиентской службе Отделения СФР по ХМАО. С марта появилась возможность подать электронное заявление на портале Госуслуг.

Кроме того, военнослужащим не только предоставляют саму реабилитацию, но и компенсируют затраты на проезд до центров и обратно.

Куда обращаться за консультацией

Если остались вопросы, специалисты Отделения Социального фонда по ХМАО принимают обращения по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный; понедельник – с 09:00 до 18:00, вторник-пятница – с 09:00 до 17:00).