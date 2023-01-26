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​В России принят закон, который позволит местным властям запрещать строительство уродливых зданий (или нет)

Местные власти в России получат право согласовывать архитектурный облик новостроек

​В России принят закон, который позволит местным властям запрещать строительство уродливых зданий (или нет)
Фото pixabay.com

В России произошли законодательные изменения, которые некоторые эксперты называют революционными в хорошем смысле этого слова. Согласно поправкам в Градостроительный кодекс, принятым в самом конце 2022 года, местные администрации получат право согласовывать архитектурный облик почти каждого нового здания на подведомственной территории. Почему это может стать прорывной и поворотной точкой в тех городах, которые правильно используют этот инструментарий – в материале siapress.ru.

Что случилось?

Под самый Новый год, 29 декабря 2022 года, были опубликованы поправки в Градостроительный кодекс РФ. В частности, там появилась следующая статья: «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5 статьи 30 настоящего Кодекса» (проще говоря – в целом на городской территории).

Разумеется, есть несколько исключений, но это не очень распространенные случаи, например: объекты, для строительства или реконструкции которых не требуется получения разрешения от местных властей, а также на здания ФСИН и Минобороны. Впрочем, правительство России может дополнить этот перечень. По сути, местные администрации получают новые для себя полномочия согласовывать внешний облик практических всех новых зданий в границах муниципалитета.

А что, раньше они этого не могли?

Вы удивитесь, но в нашем сверхцентрализованном государстве, где исполнительная власть почти всесильна и всеведуща, городские администрации таких возможностей не имели. Система выглядит следующим образом: застройщик приходит в администрацию и приносит пакет документов, который должен быть проверен в архитектурном департаменте. Там, конечно, есть пункт «Архитектурные решения», но права как-то воздействовать на него и требовать изменений у чиновников нет. И если чисто формально предоставленные в администрацию бумажки исполнены правильно – власть обязана дать разрешение на строительство. Иначе – прокуратура, и, если вдруг городское руководство уж совсем упрется ногами, гарантированно выигранный девелопером суд.

Если максимально просто, то застройщики могут прийти в администрацию с добротно составленным пакетом документов, и не подписать разрешение чиновники формально не могут, равно как и повлиять на архитектурные решения. Исключением из этого правила были Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и несколько небольших городов и исторической застройкой. Остальным в этом плане повезло меньше.

Теперь можно будет посылать застройщиков с плохими проектами?

Не совсем так. Конечно, где-то будут посылать со словами, типа «Мне не нравится, идите переделывайте», но это обратная крайность, которую допускать не стоит. Ключевой пункт – внешний облик новых зданий нужно будет именно согласовывать. И это действительно может сделать главного архитектора не просто функционером, подписывающим бумажки, а специалистом, который может реально повлиять на внешний облик города. Правда, есть масса «но».

Во-первых, нужно дождаться, пока правительство России сформирует список критериев, по которым будут оцениваться архитектурные решения. Ожидается, что это случится в марте, тогда же вступят в силу те изменения Градостроительного кодекса, о которых идет речь.

Во-вторых, на основе этих критериев нужно будет внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Тут все не так просто, как может показаться. Как объяснил siapress.ru бывший главный архитектор Сургута Владимир Астраханцев, для правильной реализации новой нормы потребуется провести огромную работу: проанализировать городской архитектурный ансамбль, выявить отдельные зоны со своими особенностями, сформировать перспективы развития, которые должны быть плотно увязаны с генеральным планом. И на основании этого сформулировать конкретные рамочные правила для различных городских пространств, которым должны будут следовать проектировщики новых или реконструируемых зданий.

Например, в ПЗЗ Краснодара одна из статей определяет различные зоны, коих может быть немало, например: «исторически презентационное место», «зона привокзальной площади» и так далее. И далее при помощи фото-таблиц оформлены композиционные требования к фасадам новых зданий – от протяженности, высоты карнизов первого этажа до количества осей окон, разрешенной тональной гаммы и еще целой кучи разнообразных параметров, влияющих на архитектурный облик.

Итого

Ключевая задача в обновленных законодательных обстоятельствах – тщательно проанализировать и понять, какой наш город, каким он должен быть, и сформулировать рамочные правила, которым должны будут следовать застройщики. Чтобы главный архитектор мог качественно отработать с девелопером (или нанятым им бюро) его проект и максимально качественно вписать его в пространство.

Так что многое будет зависеть от политической воли конкретного городского руководства и профессионализма архитектурно-строительного блока. Первое потребуется для того, чтобы не позволить девелоперскому лобби, которое явно не захочет ничего менять в своей жизни, подстроиться под новые условия работы. Второе – для качественной формулировки и беспрекословного следования этим правилам.

Насколько это получится реализовать в Сургуте и других городах Югры – мы узнаем в обозримом будущем.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 32, комментариев: 0
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