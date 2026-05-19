Уралсиб поддержал акцию «Сад памяти» на Урале

Erid:2SDnjf1BuQv

Банк Уралсиб в Свердловской области принял участие в международной акции «Сад памяти». Эколого-патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой отечественной войне, уже шестой год подряд проходит во всех регионах России и за рубежом. В ходе акции волонтеры каждый год высаживают 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За шесть лет к акции присоединились миллионы добровольцев из 83 стран мира, которые совместными усилиями высадили более 160 млн памятных деревьев.

В Свердловской области в 2026 году акция проходит более, чем в 30 локациях. На главной, самой крупной площадке, расположенной в Березовском лесничестве вблизи города Березовский, высадка саженцев прошла 16 мая. Здесь собрались более 450 волонтеров, представляющих различные коммерческие, государственные и общественные организации, органы власти и местного самоуправления. Уралсиб представляла команда добровольцев во главе с управляющим Екатеринбургским филиалом банка Дарьей Юнусовой. Банк Уралсиб также предоставил организаторам бейсболки с символикой Акции.

Организацию работ по высадке деревьев на главной площадке обеспечили сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области под руководством Министра природных ресурсов и экологии Дениса Михайловича Мамонтова, который и открыл мероприятие, обратившись к волонтерам с теплыми приветственными словами.

Коллектив Министерства предоставил волонтерам посадочный материал, инструменты и необходимый инвентарь. Сотрудники Березовского лесничества подготовили площадку и руководили работой волонтеров.

Всего в этот день добровольцы высадили более 7 тыс. сеянцев сосны обыкновенной на площади 1,8 га. По окончании работ участников ждала полевая кухня, где все могли угоститься традиционной солдатской кашей и горячим чаем.

«Память о великом подвиге наших дедов и прадедов, завоевавших Победу огромной ценой, объединяет поколения, наполняет сердца гордостью. Для нас большая честь – участие в проекте «Сад памяти». От лица коллектива Уралсиба хочу выразить благодарность организаторам за эту возможность почтить память наших воинов, тружеников тыла и всех жертв той страшной войны, в этом прекрасном, символичном и великолепно организованном мероприятии», – отметила Дарья Юнусова, обращаясь к участникам Акции.

Erid:2SDnjf1BuQv

Реклама.ИНН0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»