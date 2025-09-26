16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,6069   EUR  98,1542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Мобильный оператор подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета

Отсчёт времени пользования приветственным пакетом в 1 ГБ начнётся не с момента въезда в страну, а только с момента выхода в интернет

​Мобильный оператор подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета
Фото: ПАО "МЕГАФОН"

Erid: 2SDnjcPsBM8

МегаФон в преддверии Дня туризма подготовил специальное предложение: теперь при посещении Поднебесной абоненты оператора будут получать бесплатный пакет интернета на 12 часов. Количество потенциальных получателей услуги растет — с 15 сентября, после отмены визовых ограничений, поток российских туристов в Китай увеличился на 5%.

Отсчёт времени пользования приветственным пакетом в 1 ГБ начнётся не с момента въезда в страну, а только с момента выхода в интернет. Дополнительная активация не требуется — опция уже доступна абонентам по умолчанию и активируется автоматически при выходе в интернет.

Как приветственный пакет, так и услуга роуминга от МегаФона позволят абонентам без ограничений пользоваться даже теми сервисами, которые недоступны в КНР — к примеру, популярными у россиян мессенджерами, видеосервисами, популярными облачными хранилищами, а также смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах и даже контент, скачанный в онлайн-кинотеатрах для офлайн-просмотра. При подключении к местному Wi-Fi эти сервисы и контент могут быть недоступны. Специальное предложение будет действовать до конца осени этого года для всех абонентов-физических лиц.

Путешествия в Китай стали популярнее среди россиян: в этом году в Поднебесную съездили на 30% больше туристов, чем в 2024-м. Кроме того, в первую неделю после отмены визового режима турпоток вырос уже более чем на 5% в сравнении с неделей ранее.

«Ожидаемо, что популярность страны среди наших соотечественников заметно растёт, и наше предложение особенно актуально может быть сейчас, когда стал действовать безвизовый режим. Мы рассчитываем, что опция будет востребована и поможет клиентам быстро сориентироваться на новом месте, оперативно связаться с близкими и решить все необходимые вопросы», — комментирует коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

С 15 сентября 2025 года граждане РФ могут посещать Китай без визы. Находиться в стране без визы можно 30 дней, тестовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Всемирный День туризма отмечается ежегодно 27 сентября. Праздник был учреждён в 1979 году, а в России его отмечают с 1983 года. Главной идеей стала популяризация и развитие туризма по всему миру.

Erid: 2SDnjcPsBM8
Реклама. ИНН7812014560
ПАО Мегафон


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:25, просмотров: 52, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 967
  2. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 869
  3. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 746
  4. Югорчане могут предложить свои варианты названия для второго моста через Обь в районе Сургута 679
  5. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 667
  6. В краеведческом музее расскажут историю православия в Сургуте 638
  7. ​В Сургуте у 700 детей выявили эпилепсию с начала года 631
  8. В Тюмени решили сохранить свой «Строитель», находящийся в плачевном состоянии 594
  9. ​Минпросвещения: никаких Dota 2 и Counter-Strike в школьной программе не будет 567
  10. ​У ТЦ «Ярославна» в Сургуте столкнулись четыре машины: пострадал пешеход 333
  1. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2639
  2. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 2351
  3. ​Поезда Сургут-Москва и Сургут-Екатеринбург оснастят новыми вагонами 2275
  4. ​Жители Сургутского района «избавились» от крематория для животных. Но причина запаха, похоже, была не там 2238
  5. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 2212
  6. ​В Сургутском районе открыли большой веревочный парк 2182
  7. ​Комедия с интригой 2181
  8. За полтора года СПОПАТ сильно прибавил в качестве работы, но это была не реформа, а хоть какое-то приведение предприятия в бухгалтерский порядок 1969
  9. Мобильный комплекс «Дозор» с начала года выписал более 1,3 тысячи штрафов на 1,6 млн рублей 1846
  10. ​Делегация Югры привезла с форума TNF-2025 инвестпроект на 13 млрд рублей 1746
  1. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 7893
  2. ​Опасные интернет-тренды 6960
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 6921
  4. Честная пятидневка 6228
  5. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 5796
  6. ​Дикая Бара 5393
  7. С шашкой – за парту 4971
  8. ​Радость победы и горечь потерь 4878
  9. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4712
  10. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 3949

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика