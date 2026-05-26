Санавиация Югры эвакуировала пациента из отдаленных юрт через тайгу

В Югре санавиация эвакуировала пациента с острым отравлением из отдаленных юрт на Южно-Соимлорском месторождении. Посадить вертолет рядом с юртами было невозможно, поэтому медикам и работникам месторождения пришлось нести человека на носилках через тайгу, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Пациент из числа коренных малочисленных народов Севера находился в труднодоступной местности. Для срочной эвакуации потребовалась помощь санитарной авиации.

«Посадка вблизи юрт была невозможна — бригаде пришлось добираться пешком через лес и болото. На помощь пришли работники месторождения: они встретили медиков и вместе с ними 2,5 км несли пациента на носилках к вертолету», — рассказали в Центре медицины катастроф.

В составе бригады санавиации работали врач анестезиолог-реаниматолог С. В. Бакшаев, фельдшер скорой медицинской помощи Ю. В. Выдря и водитель А. В. Топорищев.

В Центре медицины катастроф поблагодарили работников месторождения Дмитрия Журавлева, Сергея Паснера и водителя Олега Рычева за сопровождение и помощь при эвакуации.

«Слаженная работа медиков и добровольцев позволила спасти человека», подчеркнули в ведомстве.