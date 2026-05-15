Югра распределит 100 млн рублей между муниципалитетами за инициативные проекты

В Югре между городами и районами распределят 100 млн рублей стимулирующих дотаций за реализацию инициативных проектов. Речь идет о практиках, которые муниципалитеты воплотили за счет местных бюджетов без привлечения средств региона, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Мониторинг деятельности муниципалитетов за прошлый год провел департамент финансов Югры. Города и районы оценивали по девяти показателям, среди которых количество идей от жителей, нормативная база и освещение инициатив в СМИ.

Стимулирующие дотации распределят отдельно между городами и районами — по 50 млн рублей в каждой группе.

Среди городов рейтинг возглавил Нижневартовск, который набрал 56 баллов. Когалым и Сургут получили по 55 баллов, Радужный — 52 балла, Лангепас — 50 баллов.

Среди районов лидером стал Белоярский район с 61 баллом. На втором месте Сургутский район — 60 баллов. Далее идут Октябрьский район с 40 баллами, Ханты-Мансийский район с 32 баллами и Нефтеюганский район с 22 баллами.