В Ханты-Мансийске впервые пройдет празднование Дня коренных малочисленных народов России

Югра готовится к первому в стране празднованию Дня коренных малочисленных народов России. 30 апреля в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске пройдет большое торжество, которое соберет более 250 участников из муниципалитетов и удаленных территорий округа. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

Среди гостей будут представители органов власти, общин и общественных организаций, заслуженные деятели культуры и почетные жители. Праздник учредили указом президента России Владимира Путина в ноябре 2025 года. Дату выбрали не случайно: именно 30 апреля 1999 года приняли федеральный закон о гарантиях прав коренных народов России.

Организаторы подчеркивают, что главная задача события — сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов как одного из приоритетов государственной национальной политики. Площадкой для первого празднования выбрали именно Югру, что, как отмечается, подчеркивает особую роль региона как центра традиционной культуры.

«Это первый шаг к тому, чтобы День коренных малочисленных народов стал по-настоящему общенациональным праздником единства и уважения к культуре предков. Югра — сердце этой традиции, и мы гордимся, что именно в Национальном центре „Россия“ в Югре пройдет первое большое торжество», подчеркнула уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в регионе Людмила Алферова.

Организаторами праздника выступают правительство Югры, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в регионе, Центр гражданских и социальных инициатив Югры, ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ТАСС, Дом народов России и организация «Спасение Югры».

В программе — презентация объектов нематериального этнокультурного достояния Югры, внесенных в федеральный реестр, фотохроника ТАСС о народах Севера с 1968 года, этнофестиваль с дегустацией северного чая, лекции, экскурсии и мастер-классы по ремеслам, танцам и игре на музыкальных инструментах.

Кроме того, по инициативе Людмилы Алферовой впервые пройдет слет студентов обско-угорских народов. К Году молодой семьи приурочат научно-практический семинар проекта «Этноигротека обско-угорских народов», который объединит экспертов и молодые семьи округа.