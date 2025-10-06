В Югре внедряется новый механизм эскроу-счетов при строительстве ИЖС

С 1 марта 2025 года в России, в том числе в Югре, действует федеральный закон №186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Внедрение этой нормы в практику обсудили на заседании правительства Югры. Документ регулирует применение механизма эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства и направлен на защиту интересов граждан-инвесторов.

В соответствии с законом, средства будущих собственников жилья размещаются на специальных банковских счетах и остаются там до завершения строительства и оформления права собственности. Застройщик получает доступ к деньгам только после сдачи дома в эксплуатацию, что исключает риск потери средств из-за затягивания сроков или банкротства подрядчика.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что регион активно готовится к внедрению нового механизма: «На заседании правительства Югры заслушали доклад об исполнении поручения президента РФ Владимира Владимировича Путина по созданию условий для ускоренного запуска проектов строительства жилых домов по договорам с использованием счетов эскроу. Всего за 8 месяцев текущего года в Югре введено в эксплуатацию 2 159 объектов индивидуального жилищного строительства площадью 227,6 тысячи квадратных метров, предоставлено 122 земельных участка под ИЖС. На данный момент 117 подрядных организаций заявили о возможности строительства индивидуальных жилых домов с применением механизма счетов эскроу на территории автономного округа».

Кроме того, с 1 марта 2025 года жители Югры смогут использовать средства регионального семейного капитала на строительство индивидуального жилья при участии подрядных организаций с применением эскроу-счетов.