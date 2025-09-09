16+
Логотип Сиапресс
USD  82,3397   EUR  96,5691  

Новости

​В Югру идут заморозки: в некоторых районах ожидается до -2 °C

К середине недели в Югре прогнозируют заморозки

​В Югру идут заморозки: в некоторых районах ожидается до -2 °C
Фото: ru.freepik.com

Жителям Югры стоит приготовиться к похолоданию – в ночь на четверг, 11 сентября, в некоторых районах округа ожидаются заморозки до -2 °C. Об этом сообщают синоптики Ханты-Мансийского ЦГМС.

По прогнозу, 10 сентября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9, днем – от +11 до +16 градусов.

В ночь на 11 сентября температура местами опустится до отрицательных значений – до -2 градусов. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер усилится до 13 м/с, а дневные температуры будут держаться в пределах +9…+14 °C.

В Сургуте всю среду будет дождь – от утра до вечера, говорится в прогнозе gismeteo. Температура – около +10…+11 градусов. В четверг осадков не будет, но станет ощутимо прохладнее: ночью +7, днем +10, а к вечеру похолодает до +5.

Зато пятница обещает быть солнечной: ночью +3, днем – до +13, без дождей и с легким ветром.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:21, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

последние комментарии читаемые комментируемые

