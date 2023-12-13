Губернатор Югры встретилась с молодыми диломатами в Москве

Губернатор Югры Наталья Комарова, находясь с рабочей поездкой в Москве, провела встречу с участницами Женского совета Совета молодых дипломатов при Министерстве иностранных дел РФ. Молодые дипломаты поделились с главой региона подробностями своей работы и проектов. Наталья Комарова в ответ рассказала о проекте «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров».

«Совет молодых дипломатов – молодежная общественная организация Министерства иностранных дел России, созданная в 2001 году. Совет реализует концепцию «горизонтальной дипломатии», развивая контакты на всех уровнях и выстраивая товарищеские отношения между молодыми представителями дипломатических ведомств разных стран», – рассказала атташе департамента Северной Америки Анастасия Урвилова. В свою очередь, Женский совет молодых дипломатов был создан в 2023 году.

Проект «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров», по словам Натальи Комаровой, направлен на обмен опытом и лучшими практиками между женщинами-лидерами различных стран. «Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, и я полностью разделяю это мнение, что женская дипломатия максимально эффективна. На этом основании она инициировала, создала и держит площадку «Евразийский женский форум». Эта история востребована. Мы в свою очередь инициировали создание на платформе ЕЖФ клуба региональных лидеров. Сейчас он объединяет 322 женщины из 41 страны», – обратила внимание губернатор Югры.

В ходе встречи молодые дипломаты задавали вопросы о качествах, необходимых женщинам для успешного конкурирования на высокие руководящие должности. Губернатор Югры, отвечая, привела слова президента России Владимира Путина о том, что требования к управленческим качествам не зависят от гендерных различий, и выразила мнение, что ключевыми качествами являются компетентность, порядочность, любовь к людям и честность.