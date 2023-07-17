Эксперты назвали сферы, где наблюдается дефицит специалистов в Югре

В Югре наблюдается серьезный дефицит врачей. По данным hh.ru, на одну вакансию приходится всего 0,5 активных резюме. Напомним, уровень конкуренции среди соискателей в ХМАО в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 3,3 активных резюме на вакансию. Такой показатель говорит о глубокой нехватке кадров на рынке труда.

В тройку лидеров рейтинга специальностей, где не хватает рабочих рук, вошли мединциские представители, а также токари. Также в топ-20 самых дефицитных вошли агенты по недвижимости (1,0), операторы call-центров (1,1), фармацевты, администраторы магазинов и мерчандайзеры (по 1,3), торговые представители (1,4), автомеханики (1,5), машинисты, монтажники и мастера-приемщики (по 1,6), продавцы (1,7), заведующие аптеками (1,8), автомойщики (1,9), маляры и прорабы (по 2,2), а также сварщики (2,3 резюме на вакансию).

«Показатели hh.индекса, то есть, соотношения количества резюме к количеству вакансий на рынке, очень разнятся в зависимости от конкретной профессиональной сферы и специализации. Например, число вакансий для топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления, а также представителей сферы искусства, развлечений, массмедиа, невелико, отсюда и высокий уровень конкуренции среди соискателей из этих профессиональных групп. И совсем другая картина наблюдается в профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по «синеворотничковым» ролям, где спрос в разы превышает предложение», – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.