Школы и кружки Нефтеюганска закрыли на неделю из-за вспышки ОРВИ и гриппа

В Нефтеюганске с 20 по 26 сентября перевели на дистанционный формат все школы, детсады, учреждения дополнительного образования, а также спортивные секции и кружки в закрытых помещениях. Такое решение приняли в связи с вспышкой гриппа и ОРВИ у детей, рассказали в пресс-службе администрации города.

«По итогам 38 недели 2025 года эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения Нефтеюганска выше пороговых уровней по соответствующей неделе на 95,79 % или в 1,96 раза, по сравнению с 36 неделей заболеваемость выросла на 274,59 % или в 3,75 раза», – указали в сообщении.

Особенно резкий рост отмечается среди детей от семи до 14 лет – более чем в семь раз к уровню двухнедельной давности. Среди взрослых рост также заметен – в 3,2 раза, однако уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога.

Также в этот период в городе запрещено проводить массовые спортивные, культурные и иные мероприятий в закрытых помещениях среди детей в возрасте от трех до 17 лет.