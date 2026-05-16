Берега Саймы в Сургуте планируют очистить в конце лета

После таяния снега берега реки Саймы в Сургуте снова оказались загрязнены. На берегу заметны мусор, древесный хлам и остатки прошлогодней растительности. На необходимость очистки территории обратила внимание жительница города Елена Л.

«Возможно ли организовать очистку водной территории и прилегающих берегов в парке «За Саймой»? Уточки, ондатры и мы – жители – будем благодарны вам – работникам администрации!» – написала сургутянка в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова.

В администрации города пояснили, что все реки являются федеральной собственностью. При этом уборка берегов в Сургуте проводится ежегодно в рамках региональных и федеральных экологических акций.

«Ежегодно берега рек чистят от отходов и древесного хлама в рамках региональных и федеральных акций. В основном такие акции проводят в конце августа – начале сентября, когда происходит спад воды и можно очистить как можно больше территорий вдоль акватории», – сообщили в мэрии.

Также власти пригласили сургутян принять участие в экологических акциях и помочь в уборке берегов.