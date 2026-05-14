Власти Сургута согласовали с кикшерингом новые ограничения для электросамокатов

В Сургуте ужесточили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В городе расширили зоны запрета движения, ограничили скорость на ряде улиц и парков, а также усилили контроль за нарушениями. О новых правилах корреспондентам СИА-ПРЕСС рассказали в администрации Сургута и сервисе кикшеринга Whoosh.

«Администрацией города заключено соглашение по вопросам организации сервиса проката средств индивидуальной мобильности на территории города Сургута. Заключено в данный момент с одной организацией – обществом с ООО «ВУШ». Другие кикшеринговые организации пока не заходили в администрацию города с уведомлением о том, что они будут оказывать сервис проката средств индивидуальной мобильности. <…> Может еще в мае-июне кто-нибудь присоединится», – сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Анна Коршунова.

По ее словам, часть ограничений связана с дорожной кампанией 2026 года. Временные зоны запрета движения на электросамокатах введут на участках проспекта Ленина, улиц Дзержинского, Федорова, Профсоюзов, Энгельса и Электротехнической – там, где будут идти ремонтные работы.

Кроме того, постоянный запрет уже действует на улице Университетской на участке от Маяковского до Пролетарского проспекта. Здесь установлены дорожные знаки 3.35, запрещающие движение средств индивидуальной мобильности.

«Эти ограничения касаются всех пользователей электросамокатов, в том числе и частных», – подчеркнула замдиректора департамента.

Под ограничения также попадут некоторые скверы и парки города. Там тоже появятся запрещающие знаки.

При этом ездить на электросамокатах по велодорожкам по-прежнему разрешено. Как напомнила Анна Коршунова, движение СИМ регулируется правилами дорожного движения, а приоритет на тротуарах всегда остается за пешеходами.

«Если водитель электросамоката мешает пешеходам, то он должен спешиваться и пройти уже ногами, ведя электросамокат, а не ехать на нем», – отметила она.

В соглашении между мэрией и кикшеринговым сервисом прописаны и ограничения скорости. Формально правила допускают движение СИМ до 25 километров в час, однако в Сургуте для ряда участков скорость дополнительно снизили до 20 километров в час. Речь идет о территориях с высоким пешеходным трафиком: проспекте Комсомольском, улице Университетской, 30 лет Победы, Майской, Студенческой и ряде других улиц.

Отдельные ограничения касаются дворов и жилых зон. Там скорость также ограничивается, а парковки для самокатов должны быть обозначены разметкой. Ее нанесением занимаются сами кикшеринговые компании.

В администрации признают: жалоб на электросамокаты по-прежнему много. Горожане сообщают о хаотично брошенных самокатах, поездках вдвоем и втроем, использовании СИМ несовершеннолетними, а также опасной езде через пешеходные переходы без спешивания.

В свою очередь операционный управляющий кластера городов Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск сервиса Whoosh Денис Ефимов рассказал, что электросамокаты впервые появились в Сургуте в 2023 году, и с тех пор парк техники значительно вырос.

«Сейчас, если взять, у нас порядка двух тысяч самокатов в Сургуте находятся, и они все пользуются спросом. Самокатов, которые простаивали и не пользовались спросом, нет», – отметил он.

По информации компании, около 85% поездок – это транспортный сценарий, когда люди используют самокат не для развлечения, а как альтернативу общественному транспорту или автомобилю.

«Человеку на самокате дешевле, иногда быстрее, не нужно ждать автобуса. Он вышел, рядом стоит самокат, встал на него и доехал», – пояснил Денис Ефимов.

В компании признают, что случаи опасной езды продолжаются, однако утверждают, что их количество постепенно снижается.

«Мы сейчас видим заметное улучшение, поскольку статистика показывает уменьшение ДТП и уменьшение в общей массе нарушений», – заявил представитель сервиса.

Сообщить о нарушителях могут и сами жители. Для этого работает чат поддержки: пользователь может отправить фотографию нарушения, после чего сервис проверит информацию и примет меры.

«Наши аналитики это анализируют, смотрят и по итогу либо блокируют аккаунт, либо выписывают штраф», – рассказал Денис Ефимов.

В этом сезоне санкции за нарушения ужесточили. Например, штраф за пересечение пешеходного перехода без спешивания вырос с двух до пяти тысяч рублей.

Часть ограничений регулируется автоматически. Если самокат въезжает в запретную зону, система сама останавливает транспорт. Аналогично работает ограничение скорости.