В Лянторе возбудили уголовное дело после гибели ребенка из-за схода снега с крыши спортобъекта

Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта

Фото: МЧС России

Сегодня, 14 февраля, в Лянторе с крыши хоккейного корта «Штурм» сошла снежная масса на группу детей. Один подросток погиб на месте, второй доставлен в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, прокуратура и следственные органы проводят проверку.

По предварительной информации, инцидент произошел в 6 микрорайоне города рядом со спортивным объектом. Всего в группе находились пятеро детей: один погиб, один получил травмы, трое доставлены домой без повреждений.

«В городском поселении Лянтор произошла страшная трагедия В результате несчастного случая погиб ребенок. Еще один пострадал. Еще трое детей – участников происшествия – без травм и повреждений доставлены домой. Приношу искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавшим. На месте работают правоохранительные органы – они дадут правовую оценку произошедшему. Пострадавшим детям и членам их семей будет оказана срочная психологическая помощь», – написал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В администрации района сообщили, что представители муниципалитета находятся на связи с родителями школьников, медиками, спасателями и сотрудниками силовых структур.

«Представители администрации Сургутского района на связи с родителями школьников, а также с медиками, спасателями и сотрудниками силовых структур. Главное сейчас не столько поиск виноватых, хотя это безусловно важно, сколько поддержать родственников пострадавших, а также оперативно принять все меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем», – дал комментарий «Вестнику» директор департамента внутренней и информационной политики администрации Сургутского района Виталий Щербаков.

Прокуратура сообщила, что по факту гибели ребенка проводится проверка. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства при содержании и уборке зданий и территорий.

Кроме того, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства. Следователи выехали на место происшествия для проведения первоначальных следственных действий.

После трагедии в Сургутском районе запланирована проверка всех образовательных, спортивных и культурных учреждений муниципалитета на соблюдение требований по уборке снега.

«Учреждения ежегодно заключают контракты на уборку снега. Будет проанализировано качество их исполнения, например, наличие требуемых ограждений, сроки вывоза снега и многое другое», – сообщил Виталий Щербаков.

Информация будет дополняться.


