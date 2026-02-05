В Сургуте протестируют единый стандарт оповещения об отключениях в ЖКХ

В Сургуте начнут тестировать единый стандарт оповещения жителей об отключениях и любых работах в сфере ЖКХ. Пилотный проект должен решить проблему дефицита информации: люди часто не понимают, почему пропали вода или тепло, когда их вернут и кто за это отвечает, пишет «Стройкомплекс Югры».

Как сообщили в ДепЖКК и энергетики Югры, статистика за 2025 год показала снижение числа жалоб на коммунальные услуги на 31%, однако нехватка своевременных уведомлений по-прежнему остается острой. В департаменте отмечают, что предупреждения, даже если их выпускают, не всегда доходят до адресатов вовремя. В кризисных ситуациях «игра в молчанку» между ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и жителями, по замыслу проекта, должна прекратиться.

В Сургуте для этого вводят единый алгоритм взаимодействия — стандарт того, как, когда и где жителей обязаны предупреждать о работах: от планового ремонта до нештатной ситуации, инцидента или аварии. Ключевой принцип — прозрачность действий в «час икс»: житель должен узнавать о проблеме и сроках ее решения раньше, чем успеет позвонить в диспетчерскую.

Отдельно в алгоритм включили информирование по капремонту. Подрядчиков обяжут заранее предупреждать о выходе бригад на объект в официальных домовых чатах, чтобы работы не становились неожиданностью для жильцов.

После обкатки в Сургуте опыт планируют распространить на всю Югру. Решения приняли на рабочей встрече руководства ДепЖКК Югры с командой Центра управления регионом, где обсуждали системные вопросы повышения качества жизни югорчан.