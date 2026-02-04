Сургутянам повысили плату за отключение и повторное подключение света

Для потребителей электроэнергии в Сургуте и других регионах России изменились правила ‒ теперь плата за приостановление и возобновление подачи электроэнергии выросла с трех до пяти тысяч рублей. Новые тарифы закреплены постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2025 года № 2075, пояснили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток».

Повышение касается случаев, когда электричество отключают из-за задолженности, а затем подключают обратно после оплаты долга.

Как происходит отключение

При наличии долга энергосбытовая компания заранее предупреждает потребителя ‒ не менее чем за 20 дней. Уведомление может прийти сразу несколькими способами:

письмом через Почту России;

через портал ГИС ЖКХ;

по СМС или телефонограмме;

в личном кабинете или мобильном приложении «Коммуналка-Онлайн»;

через сайт компании и в квитанции;

уведомление также могут вручить лично.

В предупреждении указывают адрес, сумму задолженности и срок, в который ее нужно погасить.

Что будет, если не оплатить

Если долг не погашен в течение 20 дней, компания вправе отключить электричество в любой день.

Чтобы вернуть свет, потребителю придется оплатить всю сумму задолженности и дополнительно 5 000 рублей ‒ за отключение и повторное подключение.

В компании напоминают: если вы меняли номер телефона или адрес, данные важно обновить. Это можно сделать через дистанционные сервисы или в офисе энергосбыта. Иначе уведомления могут просто не дойти.