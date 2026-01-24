Жительница Сургута стала фигуранткой дела о похищении подростка и краже трех млн рублей

В Красноярске задержали 18-летнюю жительницу Сургута. Ее подозревают в похищении подростка и крупной краже денег, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По данным следствия, 21 января 2026 года девушка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в город Красноярск. 22 января она пришла по месту жительства подростка, где они вместе взломали сейфы и похитили денежные средства в сумме трех миллионов рублей. Вечером того же дня она передала денежные средства мошенникам, оставив часть денежных средств себе. После этого девушка и подросток направились в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждали дальнейших указаний», – указали в сообщении.

Через два дня – 24 января – их местонахождение установили следователи и полицейские. Девушку задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Правоохранители продолжают расследование и ищут других участников схемы.

Сургутянка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).