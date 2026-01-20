В СурГУ проверят жалобы преподавателей на поборы с научных грантов

Преподаватели Сургутского государственного университета обратились в прокуратуру с жалобой на возможные поборы при распределении средств научных грантов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в вузе.

Университет получил окружной грант на выполнение научно-исследовательских работ в рамках стратегии социально-экономического развития Югры, заявил собеседник агентства. После завершения проектов и перечисления выплат участникам научных коллективов директор одного из институтов, как утверждается, требовал вернуть часть полученных средств наличными. Деньги, по словам источника, объясняли «нуждами вуза».

В прокуратуре Югры подтвердили поступление обращения, отмечает агентство. Информацию о выявленных нарушениях направили в департамент экономического развития округа, выступавший грантодателем. Как рассказали в ведомстве, по итогам проверки было внесено представление на имя ректора университета.

На фоне разбирательства, по информации источника URA.RU, ректор СурГУ Сергей Косенок лишил премий директора одного из институтов и юриста вуза. Решение приняли по итогам работы внутренней комиссии. Поводом стали нарушения, выявленные после обращения сотрудников в надзорные органы. Отмечается, что в ходе проверки установили, что при реализации гранта к работе привлекались сторонние лица, не указанные в официальных приказах, а расчеты с ними якобы велись наличными.

Официальных комментариев от Сургутского государственного университета на момент публикации не поступало. Редакция siapress.ru направила запрос в вуз.