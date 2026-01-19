Рассказываем, куда идти за святой водой в Крещение в Сургуте

Сегодня, 19 января, в Сургуте отметят праздник Крещения Господня. В этот день горожане смогут набрать освященную воду в девяти православных храмах города, рассказали в мэрии.
Святую воду будут раздавать в следующих храмах:
- Свято-Троицкий кафедральный собор (проспект Мира);
- Собор Преображения Господня (улица Мелик-Карамова);
- Храм великомученика Георгия Победоносца (улица Университетская);
- Храм святителя Николая Чудотворца (улица Заводская);
- Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (проезд Кедровый);
- Храм святителя Луки (Нефтеюганское шоссе);
- Женский монастырь иконы Божией Матери «Умиление» (улица Крылова);
- Храм Праведного Лазаря Четверодневного (Чернореченское кладбище);
- Храм всех святых в земле Сибирской просиявших (улица Энергетиков).
Напомним, на Крещение в Сургуте оборудованы шесть точек для купания.