​Сургутяне могут набрать святую воду в Крещение в девяти храмах города

Рассказываем, куда идти за святой водой в Крещение в Сургуте

​Сургутяне могут набрать святую воду в Крещение в девяти храмах города
Фото: администрация Сургута / t.me

Сегодня, 19 января, в Сургуте отметят праздник Крещения Господня. В этот день горожане смогут набрать освященную воду в девяти православных храмах города, рассказали в мэрии.

Святую воду будут раздавать в следующих храмах:

  • Свято-Троицкий кафедральный собор (проспект Мира);
  • Собор Преображения Господня (улица Мелик-Карамова);
  • Храм великомученика Георгия Победоносца (улица Университетская);
  • Храм святителя Николая Чудотворца (улица Заводская);
  • Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (проезд Кедровый);
  • Храм святителя Луки (Нефтеюганское шоссе);
  • Женский монастырь иконы Божией Матери «Умиление» (улица Крылова);
  • Храм Праведного Лазаря Четверодневного (Чернореченское кладбище);
  • Храм всех святых в земле Сибирской просиявших (улица Энергетиков).

Напомним, на Крещение в Сургуте оборудованы шесть точек для купания.


Сегодня в 13:10, просмотров: 103, комментариев: 0
