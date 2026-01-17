16+
Очередное смертельное ДТП произошло под Сургутом

На трассе Сургут-Нижневартовск после лобового столкновения двух машин погиб человек

Очередное смертельное ДТП произошло под Сургутом
Фото ГИБДД Югры

Накануне вечером на 15-м километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургуте произошло смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции Югры, автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada, пишет stribuna.ru.

Как уточнили в ведомстве, в результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Пассажир Lada 1998 года рождения от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

В Госавтоинспекции также отметили, что авария произошла в условиях сильного снегопада и метели: ухудшение дорожной обстановки привело к росту числа ДТП в Сургуте за сегодняшний день.


Сегодня в 13:18
