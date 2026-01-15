Юная пассажирка получила травмы в единственной аварии за сутки в Югре

В Югре за минувшие сутки произошло только одно ДТП. Авария случилась вечером 14 января в поселке Солнечный Сургутского района. Пострадал ребенок − пятилетняя девочка получила травмы, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Около 21:15 в поселке Солнечный Сургутского района, 35-летний водитель «HAVAL», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с «KIA», под управлением 29-летней девушки. В результате автоаварии пассажирка KIA: 5-летняя девочка получила травмы», − передает ГАИ.

Напоминаем, что в 2025 году в Югре зарегистрировали 170 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий погиб один ребенок, еще 198 детей получили травмы.