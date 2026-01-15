16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,5711   EUR  92,1964  

Новости

Больше новостей
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Больше опросов

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Сургутском районе

Юная пассажирка получила травмы в единственной аварии за сутки в Югре

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Сургутском районе
Фото: ГАИ Югры

В Югре за минувшие сутки произошло только одно ДТП. Авария случилась вечером 14 января в поселке Солнечный Сургутского района. Пострадал ребенок − пятилетняя девочка получила травмы, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

«Около 21:15 в поселке Солнечный Сургутского района, 35-летний водитель «HAVAL», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и допустил столкновение с «KIA», под управлением 29-летней девушки. В результате автоаварии пассажирка KIA: 5-летняя девочка получила травмы», − передает ГАИ.

Напоминаем, что в 2025 году в Югре зарегистрировали 170 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате аварий погиб один ребенок, еще 198 детей получили травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:28, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 753
  2. ​Треть россиян не решается на важные перемены в жизни 738
  3. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 670
  4. В Тюмени власти изымут землю гаражного кооператива ради строительства 25-этажек 639
  5. ​СвЖД за год перевезла почти 34 миллиона пассажиров 630
  6. Региональное отделение СФР по Югре рассказало, насколько выросло единое пособие семьям с детьми 619
  7. «Господин Лавров» из Русскинской 591
  8. В России подорожает выпуск и обслуживание банковских карт 589
  9. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 571
  10. ​Почти сотню машин угнали в Югре в 2025 году 568
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3547
  2. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3232
  3. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2915
  4. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2842
  5. Итоги 2025. Потери года 2715
  6. Федеральное правительство подготовило закон о приоритетной выкладке отечественных товаров на полках в магазинах 2252
  7. Сургутские власти рассказали, куда звонить в случае, если дороги и тротуары плохо убраны от снега 2185
  8. ​С Аллеи Славы в Сургуте украли бронзовую фигуру Лиса-нефтяника 2057
  9. ​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2014
  10. Врачи со всей Югры спасли девочку, впавшую в кому от кровоизлияния в мозг 2013
  1. ​Без души, но в чартах 9400
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8058
  3. ​Заключение 6883
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 6186
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5991
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5257
  7. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5183
  8. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5179
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5028
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4906

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика