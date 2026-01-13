16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,7913   EUR  91,9668  

Новости

Больше новостей
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

Дольщики «Уютного-2» в Сургуте получат ключи от своих квартир в конце января — начале февраля

В Югре готовится передача ключей от квартир в последнем доме с обманутыми дольщиками

Дольщики «Уютного-2» в Сургуте получат ключи от своих квартир в конце января — начале февраля
Фото t.me/stroyka_ugra

Дольщики дома №2 ЖК «Уютный» в Сургуте начнут подписывать акты приема-передачи квартир и получать ключи в ближайшие недели — в конце январе и начале февраля. Об этом рассказывает канал «Стройкомплекс Югры».

В публикации сказано, что «Уютный-2» в Сургуте был последним «проблемным» домом с обманутыми дольщиками в Югре, объект ввели в эксплуатацию в последние дни 2025 года. Это стало итогом работы по восстановлению прав дольщиков, которая велась правительством Югры и региональным Фондом защиты прав дольщиков с 2017 года. Теперь при поиске по округу на странице Единого реестра проблемных объектов в системе Дом.РФ теперь отображается результат «Объекты не найдены».

За девять лет из реестра исключили 54 объекта, права восстановили 3 505 жителей региона. Финальным этапом стал ввод в эксплуатацию сургутского дома, где застройщиком выступил региональный фонд. Благодаря этому 356 граждан, ожидавших квартиры, смогут получить жилье.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:21, просмотров: 137, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 2196
  2. В Сургуте горел ресторан «Хурма». Посетителей эвакуировали 906
  3. На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском загорелся бензовоз — дорога перекрыта 807
  4. МВД России подготовило поправки в правила сдачи экзаменов на права. Будут и ужесточения, и послабления 629
  5. В 2026 году россиян ждут несколько трехдневных выходных 561
  6. Почти 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сургута за новогодние каникулы 261
  7. Актировка: 1-11 класс второй смены 257
  8. ​За праздники врачи Сургута выполнили четыре экстренные операции на открытом сердце 242
  9. ​Подрядчики Сургута получили 240 замечаний за плохую уборку улиц в новогодние праздники 233
  10. ​Вандализм в праздники: жители Сургута разгромили около 15 общественных туалетов 218
  1. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3976
  2. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 3271
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3040
  4. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2907
  5. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2882
  6. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2705
  7. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 2481
  8. Итоги 2025. Потери года 2399
  9. СИА-ПРЕСС 2025. Слово года. Зумер 2372
  10. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2289
  1. ​Без души, но в чартах 8765
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 7736
  3. ​Заключение 6476
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 5881
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5604
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5008
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4885
  8. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 4867
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 4823
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4650

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика