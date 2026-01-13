В Югре готовится передача ключей от квартир в последнем доме с обманутыми дольщиками

Дольщики дома №2 ЖК «Уютный» в Сургуте начнут подписывать акты приема-передачи квартир и получать ключи в ближайшие недели — в конце январе и начале февраля. Об этом рассказывает канал «Стройкомплекс Югры».

В публикации сказано, что «Уютный-2» в Сургуте был последним «проблемным» домом с обманутыми дольщиками в Югре, объект ввели в эксплуатацию в последние дни 2025 года. Это стало итогом работы по восстановлению прав дольщиков, которая велась правительством Югры и региональным Фондом защиты прав дольщиков с 2017 года. Теперь при поиске по округу на странице Единого реестра проблемных объектов в системе Дом.РФ теперь отображается результат «Объекты не найдены».

За девять лет из реестра исключили 54 объекта, права восстановили 3 505 жителей региона. Финальным этапом стал ввод в эксплуатацию сургутского дома, где застройщиком выступил региональный фонд. Благодаря этому 356 граждан, ожидавших квартиры, смогут получить жилье.