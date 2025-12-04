Власти Сургута изменили маршрут автобуса №18 после открытия улицы Тюменской

В Сургуте поменялся маршрут городского автобуса №18 после. Причина ‒ открытие улицы Тюменской после реконструкции, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Автобусы выполняют заезд в ЖК «Голдфиш» по улице Тюменской, выезд ‒ по улице Гидростроителей. Расписание движения при этом не изменилось», ‒ указали в сообщении.

В будние дни на линии работают 16 автобусов, в выходные ‒ 11 в субботу и 10 в воскресенье.

Напомним, отремонтированный участок дороги на улице Тюменской в Сургуте открыли в начале ноября. Теперь там двухполосная автомагистраль: трасса начинается от улицы Сосновой, проходит до улицы Монтажников и поворачивает на улицу Гидростроителей.