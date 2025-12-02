16+
Сургут в третий раз примет Международный форум геномных и биомедицинских технологий

​В СурГУ пройдет международный форум геномных и биомедицинских технологий

Сургут в третий раз примет Международный форум геномных и биомедицинских технологий
Фото surgu.ru

С 3 по 5 декабря в Сургутском государственном университете состоится III Международный форум геномных и биомедицинских технологий «От рождения до активного долголетия». Организаторами мероприятия выступают правительство Югры, Фонд научно-технологического развития Югры и СурГУ, сообщает РИЦ «Югра».

Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации и объединит более 180 ученых из различных регионов России, а также из Армении, Казахстана и Китая. Ключевая задача — привлечь внимание общественности к передовым научным разработкам, повысить престиж научной карьеры и продвинуть отечественные достижения в области геномики и биомедицины на международной арене.

«Первый форум, прошедший в декабре 2021 года, задал векторы стратегического развития биомедицины в регионе. Во время его работы было подписано соглашение о создании консорциума «Югра-Ген» <…> Третий форум продолжит укреплять роль Сургута и Югры как центра инновационных разработок в области геномики и персонализированной медицины», — отмечает руководитель программного комитета, директор Медицинского института СурГУ Людмила Коваленко.

Программа форума охватывает ключевые направления современной биомедицины и смежных дисциплин. Среди них — редактирование генома, регенеративная медицина, биоинформатика, спортивная генетика, вопросы здоровья коренных малочисленных народов Севера, а также правовые и этические аспекты проведения геномных и биомедицинских исследований. Отдельным блоком запланировано обсуждение развития биотехнологических стартапов и подготовки специалистов для высокотехнологичного здравоохранения.

Важной частью форума станет образовательная программа для различных аудиторий. Для школьников и студентов подготовлены лекции и мастер-классы, знакомящие с современными подходами в генетике, молекулярной биологии и персонализированной медицине. Также пройдет Зимняя школа «Науки о жизни», где молодые исследователи смогут получить актуальные знания и обсудить свои научные идеи с экспертами.

Для практикующих врачей организована программа повышения квалификации «Генетический компас в работе врача». Она будет посвящена применению генетических и геномных данных в клинической практике, в том числе вопросам ранней диагностики, подбора терапии и профилактики наследственных и многофакторных заболеваний.


Сегодня в 14:52
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

