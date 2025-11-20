16+
Кардиоцентр Сургута пятый год подряд побеждает во Всероссийской народной премии

Пять врачей кардиоцентра Сургута стали лауреатами премии «ПроДокторов»

Кардиоцентр Сургута пятый год подряд побеждает во Всероссийской народной премии
Фото: Кардиоцентр Сургута

Кардиоцентр Сургута снова вошел в число лучших медучреждений Югры по версии портала «ПроДокторов». Клиника пятый год подряд становится победителем Всероссийской народной премии, основанной на отзывах реальных пациентов, сообщили в пресс-службе медучреждения.

По данным сервиса, специалисты учли более миллиона мнений пациентов из 82 тысяч медицинских организаций по всей стране. Окружной кардиоцентр вновь попал в ТОП-10 государственных клиник Югры с самым высоким рейтингом.

Отдельное признание получили и врачи учреждения. Лауреатами премии стали пятеро специалистов центра: кардиологи Наталья Пикулина и Регина Приезжева, функциональные диагносты Елена Григорян и Кристина Скарлыгина, а также врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Дмитрий Игнатов.

«Поздравляю коллег с этим важным признанием и выражаю глубокую благодарность всем пациентам за доверие и отзывы, которые вдохновляют команду врачей на новые профессиональные достижения, дальнейшее совершенствование качества медицинской помощи», – поблагодарила пациентов за доверие и поддержку главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.


