В Сургутея пройдет форум-выставка «Женское здоровье: ключевые стратегии для успешных женщин»

В Сургуте 29 ноября пройдёт II форум-выставка «Женское здоровье: ключевые стратегии для успешных женщин», сообщает администрация города. Площадкой станет мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Организаторы заявляют, что мероприятие станет точкой притяжения для ведущих государственных и частных медорганизаций и экспертов, которые представят женщинам-предпринимателям и гостям города новые технологии и доступные методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

В рамках форума будет организована выставочная зона с участием медицинских центров, страховых компаний, производителей продукции для здорового образа жизни. Посетителям предложат экспресс-диагностику состояния здоровья и тематические мастер-классы.

К участию приглашаются представители медицинских организаций и учебных учреждений, частнопрактикующие врачи, производители и дистрибьюторы медицинской техники, фармацевтической и ЗОЖ-продукции, страховые и финансовые организации, косметологические центры и салоны красоты, а также представители среднего и малого бизнеса.

Организаторами выступают Союз «ТПП ХМАО – Югры», ООО «Агентство медицинского туризма-Югра» и АО «Окружной выставочный центр “Югорские контракты”» при поддержке регионального отделения Ассоциации «Женщины бизнеса» в ХМАО-Югре.