Мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа в Сургуте

В Сургуте сотрудники полиции спасли мужчину, который собирался выпрыгнуть из окна многоэтажки. Это произошло на улице Привокзальной. В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев: на подоконнике пятого этажа сидит человек и, похоже, собирается спрыгнуть. На место незамедлительно прибыл наряд полиции − старшие сержанты Дмитрий Дмитриенко и Иван Давыдов.

«Они поднялись на пятый этаж и обнаружили гражданина, сидящего в оконном проеме. Стражи правопорядка попросили его спуститься на пол, но тот не реагировал. В какой-то момент мужчина начал перекидывать одну ногу за окно и высовываться наружу. Сотрудники полиции среагировали молниеносно. Один схватил его за одежду, второй за ногу. Напарники, удерживая гражданина от падения, стали тащить его внутрь», − рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Мужчина сопротивлялся, но стражи порядка не дали ему упасть. Его передали медикам, сейчас он находится под наблюдением врачей и получает помощь психологов.