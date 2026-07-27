В Сургуте завершают благоустройство безопасного пути к школе и детскому саду в 40-м мкрн

В Сургуте завершается реализация проекта «Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40». Об этом сообщает администрация города. Пешеходную зону между школой № 9 и детским садом № 44 «Сибирячок» благоустраивают благодаря механизму инициативного бюджетирования. Готовность объекта составляет 90%, полностью завершить работы планируют до 31 июля. При этом жители уже могут пользоваться обновленной территорией.

Общая площадь благоустройства превышает 1,2 тысячи квадратных метров. Специалисты уложили более 442 квадратных метров тротуарного покрытия, установили почти 350 метров бордюрного камня и озеленили около 768 квадратных метров.

Кроме того, на участке подняли уровень земли, чтобы исключить скопление воды после дождей и таяния снега. Для слабовидящих пешеходов установили тактильные указатели.

В ближайшее время на территории также появятся десять урн, девять скамеек и одна скамья для маломобильных граждан.