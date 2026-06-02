Александр Моор провел личный прием граждан

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан по личным вопросам и принял решения по четырем обращениям из Тюменского, Аромашевского и Голышмановского округов.

В деревне Ожогина Тюменского округа по просьбе жителя Раиля Тухватулина проложат участок водопровода. В населенном пункте отсутствует центральное водоснабжение, но в рамках действующего концессионного соглашения в этом году уже запланировано строительство сетей. Коммуникации протяженностью 730 метров пройдут по улице Садовой.

В Аромашевском округе отремонтируют подъездную дорогу к селу Малиновка, где проживают почти 500 человек. С такой просьбой обратилась местная жительница Лариса Бёрдова.

Там же, в райцентре Аромашево, приведут в порядок физкультурно-оздоровительный комплекс. Пенсионерка Екатерина Кочнева рассказала, что здание нуждается в серьезном обновлении. В планах – ремонт кровли, цоколя, замена полов, окон и дверей, установка новых систем электроснабжения, пожарного оповещения и управления эвакуацией.

В Голышмановском округе окажут помощь многодетной семье Марии Варт, которая вместе с супругом воспитывает шестерых детей. Семья живет в частном доме в селе Голышманово. Им помогут приобрести газовый котел для отопления и отремонтировать баню.

«Исполнение всех поручений взял на личный контроль», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области практика личных приемов граждан губернатором носит регулярный характер. Ранее на таких встречах были приняты решения о строительстве ФАПа в селе Бобылево Исетского округа, ремонте дороги на улице Весенней в Исетском, установке блочной станции водоподготовки в деревне Боровушка Упоровского округа и другие.