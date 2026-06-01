В России разрабатывают онлайн-банк для детей и подростков

В России разрабатывают специальный онлайн-банк для детей и подростков от 6 до 14 лет. Запустить его планируют уже этой осенью. Подразумевается, что в нём несовершеннолетние смогут сами следить за своими тратами, копить и в целом развивать финансовую грамотность.

Накануне Петербургского международного экономического форума — 2026 о проекте рассказала первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. Дети смогут самостоятельно переводить деньги по номеру телефона, оплачивать мобильную связь, пользоваться QR-платежами.

«Для поколения альфа цифровой мир близок и понятен – они не учатся пользоваться технологиями, а живут в них. Приложение будет расти вместе с ребенком – и по формату, и по содержанию», — отметила топ-менеджер банка.

Также в детском банке создадут чат-бот и умную ленту с предупреждениями о схемах мошенников, обучающими играми и советами по накоплениям.