«Евровидение» прошло мимо читателей СИА-ПРЕСС

Почти 90% читателей СИА-ПРЕСС не следили за «Евровидением»

Фото: CHRISTIAN BRUNA / Getty Images

Большинство читателей СИА-ПРЕСС не следили за финалом международного песенного конкурса «Евровидение-2026». Такие результаты показал опрос, проведенный на сайте издания.

На вопрос «Вы следили за последним Евровидением?» отрицательно ответили 86,4% участников голосования.

Конкурс, который традиционно считался одним из самых обсуждаемых музыкальных событий Европы, вызвал интерес лишь у небольшой части аудитории. Среди тех, кто все же следил за событием, 11,4% читателей узнавали новости о конкурсе по сообщениям СМИ.

Еще по 1,1% респондентов либо посмотрели отдельные выступления и материалы о конкурсе, либо следили за ним полностью от начала до конца.

Напомним, в мае в Вене состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2026». Победу впервые в истории одержала Болгария. Страну на конкурсе представляла певица Dara с песней Bangaranga («Бунтарка»).


