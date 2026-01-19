Домашних животных в России обяжут чипировать

В России готовят новые правила для владельцев домашних животных – питомцев обяжут маркировать и ставить на учет. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, сообщают «Ведомости».

Речь идет о введении обязательной идентификации домашних животных. Владельцы смогут выбрать способ маркировки самостоятельно – это могут быть ошейники, бирки или микрочипы. Кроме того, сведения о питомце и его хозяине нужно будет внести в государственную информационную систему в области ветеринарии – ФГИС «ВетИС». Постановка на учет будет бесплатной, однако расходы на саму маркировку лягут на владельцев животных.

Изменения планируют внести сразу в два закона – об ответственном обращении с животными и о ветеринарии. Законопроект предполагается рассмотреть в первом чтении 20 января. В случае его принятия новые требования могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

В документе уточняется, что под маркировкой понимается визуальный, электронный или смешанный способ идентификации – от бирок до вживляемых микрочипов. Перечень видов домашних животных, для которых будет обязательным учет и маркировка, утвердит правительство РФ. Если у питомца сменится владелец, новый хозяин обязан будет обновить данные в системе «ВетИС».

По оценкам экспертов, отмечает издание, в России сегодня живут около 49 миллионов кошек и 25,5 миллиона собак, но чипированы из них лишь единицы: менее 8% собак и около 2% кошек.