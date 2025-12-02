На Камчате школьникам на детские утренники можно одеваться только отечественными персонажами

В школах Камчатского края к новогодним утренникам утвердили особые требования к праздничным костюмам учеников.Родителям разослали рекомендации от педагогов-организаторов, где прописан допустимый дресс-код для детских праздников, пишет Газета.Ru.

Согласно этим рекомендациям, нарядиться на Новый год можно только в персонажей русских народных сказок и традиционные образы. В перечень разрешённых героев вошли, в частности, Красная Шапочка, Колобок, Баба Яга, Змей Горыныч и другие знакомые по сказкам персонажи.

При этом школьникам полностью запретили костюмы зарубежных героев комиксов и мультфильмов. Под запрет попали образы Человека-паука, Эльзы из «Холодного сердца», Супермена, Леди Баг и других популярных иностранных персонажей.

Дополнительно организаторы ввели ограничение на использование любых предметов, имитирующих оружие: на школьные утренники нельзя приносить пистолеты, мечи, сабли и другие подобные аксессуары. Под запретом оказались и волшебные палочки. Как поясняется в рекомендациях, такие предметы могут мешать детям свободно и безопасно передвигаться во время праздника.