Доля государства в одном из крупнейших банков РФ может составить 50,03%

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что доля государства в банке при условии полной оплаты преимущественного права в рамках вторичного публичного размещения акций может составить 50,03%.

Ранее стало известно, что банк привлек в результате этой процедуры 84,7 млрд рублей, а спрос со стороны инвесторов превысил 180 млрд рублей. Размещение стало крупнейшим в России с 2023 года.

Также Пьянов добавил, что доля розничных инвесторов в акционерном капитале банка после допэмиссии увеличится с 20% до примерно 25%.

«Ни один акционер, кроме РФ, не получит доминирующего положения. Все акционеры будут иметь долю менее 10%», — отметил топ-менеджер.

Дополнительный выпуск ценных бумаг повлияет на дальнейший рост достаточности капитала и позволит выполнить целевые бизнес-показатели. За 8 месяцев этого года чистая прибыль группы уже составила 327,6 млрд рублей.