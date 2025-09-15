В Тюмени готовы к строительству продолжения объездной дороги

Строительство южного обхода Тюмени в рамках существующей объездной дороги оценивается в 19,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, передает РБК-Тюмень.

По данным ведомства, сметная стоимость определена на основании положительного заключения государственной экспертизы и рассчитана в ценах первого квартала 2025 года.

Работы начнутся в 2026 году. Уже подготовлена и согласована проектная документация. Протяжённость новой трассы составит 20 километров. В её рамках будут возведены две транспортные развязки — на Московском и Червишевском трактах.

Для строительства потребуется изъятие 78 земельных участков, большая часть которых относится к землям сельскохозяйственного назначения. Однако среди них есть и частные территории.