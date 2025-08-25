В Тюменской области стартует VI фестиваль-конкурс любительских коллективов

Более 200 заявок поступило от участников VI регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В этом году мероприятие объединит исполнителей и поклонников разных направлений искусства – от музыки, вокала и хореографии до театра, циркового и фольклорного творчества.

Первой площадкой станет Вагайский округ. Концерт пройдёт 13 сентября в районном Доме культуры села Вагай, начало – в 10:00. Участники будут состязаться в трёх номинациях: «Культура — это мы!», «Без границ» и «Лучший руководитель самодеятельного любительского коллектива», рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Фестиваль не только демонстрирует талант самодеятельных артистов, но и способствует популяризации любительского художественного творчества. Сегодня в Тюменской области работают десятки народных и образцовых коллективов, которые продолжают традиции региональной культуры и привлекают к занятиям новые поколения.

Отдельно стоит отметить, что в регионе сейчас идёт приём заявок на присвоение и подтверждение званий «Народный коллектив любительского художественного творчества», «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» и «Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области». Эти статусы подтверждают высокий уровень подготовки артистов и открывают дополнительные возможности для участия в конкурсах и проектах.