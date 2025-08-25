16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,6842   EUR  94,4622  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​VI фестиваль-конкурс любительских коллективов в Тюменской области собрал более 200 заявок

В Тюменской области стартует VI фестиваль-конкурс любительских коллективов

​VI фестиваль-конкурс любительских коллективов в Тюменской области собрал более 200 заявок
t.me/operativnyishtabtyumen

Более 200 заявок поступило от участников VI регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. В этом году мероприятие объединит исполнителей и поклонников разных направлений искусства – от музыки, вокала и хореографии до театра, циркового и фольклорного творчества.

Первой площадкой станет Вагайский округ. Концерт пройдёт 13 сентября в районном Доме культуры села Вагай, начало – в 10:00. Участники будут состязаться в трёх номинациях: «Культура — это мы!», «Без границ» и «Лучший руководитель самодеятельного любительского коллектива», рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Фестиваль не только демонстрирует талант самодеятельных артистов, но и способствует популяризации любительского художественного творчества. Сегодня в Тюменской области работают десятки народных и образцовых коллективов, которые продолжают традиции региональной культуры и привлекают к занятиям новые поколения.
Отдельно стоит отметить, что в регионе сейчас идёт приём заявок на присвоение и подтверждение званий «Народный коллектив любительского художественного творчества», «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» и «Заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области». Эти статусы подтверждают высокий уровень подготовки артистов и открывают дополнительные возможности для участия в конкурсах и проектах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 23:14, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СМИ: Владимир Базаров, экс-замглавы Сургута, задержан в Курской области − дело связано с его работой в Белгороде 891
  2. ​В Сургуте подорожали студии и небольшие «однушки» 391
  3. ​Программирование для детей легко и интересно! 387
  4. ​В Югре начался сезон сбора кедровых орехов 386
  5. ​Югорчанин вышел с ножом к шумным соседям ‒ один погиб, второй в больнице 382
  6. ​Поселок Солнечный Сургутского района отметил свое 45-летие 377
  7. ​В Сургуте и Нижневартовске под колесами оказались пешеходы: пострадал ребенок и взрослый 376
  8. ​Учеба за счет маткапитала: югорские семьи направили 154 миллиона на образование детей 347
  9. ​Праздник в трех цветах. Как в Сургуте отметили День государственного флага 334
  10. Тюменские историки ищут людей, живших в Югре в 1960-80-х годах, для масштабного исследования 326
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6027
  2. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 2963
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 2177
  4. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1874
  5. ​Сургутян приглашают на праздник «Урожай года ‒ 2025» 1872
  6. ​У сургутян продолжают воровать велосипеды: полиция возбудила 29 дел с начала года 1864
  7. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1855
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 1771
  9. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 1679
  10. ​Как изменится расчет отпускных, компенсаций и выходных пособий с 1 сентября? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1649
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29549
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 7026
  3. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 6027
  4. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4668
  5. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4168
  6. ​Единственный в истории Сургута 4114
  7. Оборонные комиссии – в действии 3849
  8. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 3750
  9. Сургут готовит конкурс на застройку Ядра центра города 3742
  10. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 3740

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика