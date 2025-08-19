20 августа в Тюмени стартует Слет успешных предпринимателей

Тюмень готовится принять Международный бизнес-форум «Слет успешных предпринимателей», который стартует 20 августа. Главным вопросом для обсуждения станет не просто ведение бизнеса, а мышление успешного предпринимателя – ключ к созданию прибыльных и устойчивых компаний.

Инвестиционное агентство Тюменской области организует 22 августа две площадки. Эксперты и предприниматели соберутся, чтобы обсудить, как наладить «Дружбу регионов» и раскрыть потенциал «Развития малых территорий».

С 14:00 до 15:30 на площадке «Дружба регионов» представители Тюменской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представят свои инвестиционные «изюминки» и обсудят, как бизнесу реализовать перспективные проекты в соседних регионах. Опытные предприниматели поделятся секретами успешного старта и развития бизнеса в других областях, а эксперты – перспективными вариантами торгового сотрудничества.

После небольшого перерыва, с 15:45 до 17:15, форумчане переключатся на «Развитие малых территорий». Здесь спикеры из Агентства стратегических инициатив расскажут о новых возможностях для предпринимателей, а эксперты поделятся информацией о трендах молодежного предпринимательства, развитии инновационных направлений и создании узнаваемых гастрономических брендов в небольших городах. Не останутся в стороне и вопросы финансирования: специалисты расскажут о том, как получить федеральные гранты и воспользоваться инструментами господдержки, а успешные бизнесмены из Тюменской области поделятся своим опытом.