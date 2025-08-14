В Тюмени состоялся Форум муниципальных депутатов от «Единой России»

Вопросы подготовки к Единому дню голосования стали ключевой темой Форума муниципальных депутатов от «Единой России», прошедшего в Тюменской области. В мероприятии принял участие первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

14 сентября жителям региона предстоит избрать депутатов дум муниципальных округов. Как отметил губернатор, среди кандидатов от «Единой России», определённых на предварительном голосовании, – 17 ветеранов специальной военной операции из 15 муниципалитетов.

– Перед партией стоят серьёзные задачи – всесторонняя поддержка участников СВО и их семей, помощь жителям новых регионов. Эти направления активно реализуют первичные организации «Единой России» в муниципалитетах совместно с общественностью, – подчеркнул Александр Моор.

На форуме также обсудили обновлённую Народную программу партии. Муниципальные депутаты, как отметил губернатор, играют ключевую роль в ее реализации, поскольку ближе всего к людям и знают реальные проблемы территорий.

– Партии доверяют, на неё рассчитывают – и наша задача оправдать это доверие, – заключил Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области работает «горячая линия» для избирателей. По телефону +7(3452) 42-67-72 жители региона могут уточнить адрес и время работы своего избирательного участка, получить информацию о деятельности участковых избирательных комиссий, разъяснения по процедуре голосования. «Горячая линия» доступна для звонков с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.