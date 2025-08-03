День артиста хотят отмечать в России 17 января

В ближайшее время в России появится новый профессиональный праздник – День артиста. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение шести месяцев закрепить его в календаре, говорится на официальном сайте правительства.

Согласно распоряжению, соответствующий нормативный акт должно подготовить Министерство культуры. Дата праздника уже определена – 17 января, в день рождения первого народного артиста СССР и одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского.

В правительстве пояснили, что праздник будет посвящен представителям самых разных направлений творческой профессии: артистам театра, кино, цирка, музыкантам, эстрадным исполнителям и другим артистам сцены.